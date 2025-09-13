Come l’inquinamento influisce sulla salute respiratoria infantile

In un mondo in cui l’aria che respiriamo è spesso compromessa da inquinanti invisibili, la salute respiratoria dei bambini si trova a fronteggiare sfide senza precedenti. I dati recenti rivelano che un bambino su quattro in Italia soffre di bronchite asmatica e uno su dieci di asma. Questo scenario allarmante, segnalato dai pediatri della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) durante un congresso a Verona, sottolinea l’urgenza di affrontare i nemici invisibili che minacciano la salute dei più piccoli.

Il contesto dell’inquinamento ambientale

I bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico e domestico. Secondo Stefania La Grutta, presidente della Simri, le sostanze tossiche come PFAS e ftalati influenzano lo sviluppo polmonare fin dai primi giorni di vita. Infatti, oltre il 90% della popolazione mondiale respira aria contaminata, e nel 2021 l’inquinamento ha causato circa 8,1 milioni di decessi, di cui 700.000 tra i bambini sotto i cinque anni. Si tratta di una crisi che continua a crescere, con effetti devastanti, soprattutto nei Paesi a basso reddito.

I bambini, rispetto agli adulti, assorbono più inquinanti in proporzione al peso corporeo e presentano un sistema respiratorio immaturo. Inoltre, la loro capacità di termoregolazione è limitata e sono più suscettibili alle infezioni. Questi fattori li rendono particolarmente a rischio in un mondo dove l’inquinamento è una realtà quotidiana.

Rischi invisibili anche in casa

La casa, dove trascorriamo fino al 90% del nostro tempo, non è esente da rischi. Fattori come fumo passivo, stufe, spray, vernici e detergenti aggressivi rappresentano fonti sottovalutate di esposizione. Giovanni Viegi, pneumologo ed epidemiologo del Cnr, suggerisce che con alcuni semplici accorgimenti quotidiani, come arieggiare gli ambienti e utilizzare la cappa in cucina, è possibile ridurre i rischi. È fondamentale essere consapevoli di quanto possano essere dannose le sostanze chimiche utilizzate quotidianamente.

Le micro e nanoplastiche, particelle invisibili ritrovate nel sangue, nei polmoni e persino nella placenta, costituiscono un ulteriore motivo di preoccupazione. Queste possono trasportare sostanze tossiche, con potenziali rischi per lo sviluppo fetale e per il sistema endocrino. Giacomo Toffol, pediatra di famiglia, avverte che l’esposizione a queste particelle può avere conseguenze significative sulla salute dei bambini.

Strategie di prevenzione e attenzione agli stili di vita

La Campagna nazionale di prevenzione dei rischi da esposizione alla plastica, promossa da diverse società scientifiche, mira a sensibilizzare la popolazione sui pericoli dell’inquinamento. Come evidenziato da Maria Elisa Di Cicco, ricercatrice di Pediatria all’Università di Pisa, non è solo la genetica o la medicina a giocare un ruolo cruciale: la qualità dell’aria, l’alimentazione, l’attività fisica e l’esposizione al fumo passivo hanno un impatto significativo sulla salute dei bambini fin dai primi mesi di vita.

Le disuguaglianze sociali amplificano ulteriormente il problema: chi vive in aree più inquinate o in case malsane ha una maggiore probabilità di sviluppare asma e infezioni. Per far fronte a questa crisi, la Simri chiede una nuova visione: una ‘medicina ambientale’ in grado non solo di curare i sintomi, ma anche di riconoscere e prevenire le cause ambientali delle malattie respiratorie.