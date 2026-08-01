Come ottenere un effetto abbronzato naturale con il bronzer: consigli e prodotti

Il bronzer è diventato un must-have nel beauty-case di molte star e appassionate di make-up. Gwen Stefani e Jennifer Lawrence sono solo alcune delle celebrità che non rinunciano a questo prodotto per ottenere un effetto abbronzato naturale, anche senza aver preso il sole. Ma come usare il bronzer per ottenere un risultato perfetto e quale scegliere?

Oggi, il bronzer non è più solo un alleato per il contouring ma un prodotto essenziale per ottenere un incarnato sano e luminoso. La tendenza del momento è il toasty make-up che punta a scaldare l’incarnato in modo diffuso e impercettibile, ricreando il calore di una pelle baciata dal sole senza stacchi netti.

Il bronzer: come scegliere e applicare il prodotto giusto

Per ottenere un effetto abbronzato naturale, è fondamentale scegliere il bronzer giusto in base al proprio tipo di pelle. Luigi Rizzello make-up artist, consiglia di optare per prodotti in stick con particelle illuminanti per pelli secche, mentre per pelli grasse sono preferibili le versioni compatte o le polveri con un finish più matt.

L’applicazione è altrettanto importante: il bronzer va sfumato verso l’alto, come un blush, sugli zigomi, sulle palpebre e sulla punta del naso. La regola è partire con poco prodotto e aggiungerne gradualmente per evitare macchie. Inoltre, è meglio evitare nuance aranciate e optare per toni più caldi, come pesca, toffee o terracotta.

Le bronzing drops: la novità del 2026

Tra le novità del 2026, le bronzing drops stanno conquistando il mercato. Si tratta di sieri o fluidi colorati, ibridi tra trucco e skincare, che si miscelano alla crema idratante o al fondotinta per conferire all’incarnato un calore istantaneo e modulabile. Questi prodotti sono arricchiti con pigmenti e ingredienti idratanti, regalando una tonalità calda senza utilizzare molecole autoabbronzanti.

I migliori bronzer del 2026

Ecco una selezione di bronzer in polvere, crema e stick per ottenere un incarnato radioso:

Bronzer in polvere

Sun Effect Terra viso abbronzante SPF15 waterproof di Rougj+: dona un effetto caldo e luminoso, esaltando la bellezza naturale (14,50 € su ).

Precious Bronzer Multicolor Tech di Bella Oggi: versatile e leggero, ideale per una definizione morbida e una pelle leggermente abbronzata (9,90 €, ).

Terra Abbronzante di Yves Rocher: in polvere con finish opaco, arricchita con monoï per un effetto luminoso e naturale (22,95 €, ).

Luce di Stelle Polvere Illuminante Bronze di L’Erbolario: fa parte del kit Charme Irresistibile Notte a Tangeri, regala punti luce a viso e décolleté (35,90 €, ).

Bronzer in crema

Baciata dal sole – Crema Viso Tonalizzante e Illuminante di Bottega Verde: texture leggera e rinfrescante, si fonde delicatamente sulla pelle per un finish vellutato e radioso (14,99 €, ).

Instant Bronzing Drops di Sephora: formulate senza attivi auto-abbronzanti, si mixano alla crema idratante per un colorito subito luminoso (17,99 €, ).

Sunrise Drops Serum di Freshly Cosmetics: arricchito con vitamina C e pigmenti naturali, rende l’incarnato del viso radioso (27,70 €, ).

Gocce Viso Abbronzanti Girls Just Wanna Have Tan di Deborah Milano: contengono vitamina C e lasciano la pelle luminosa e naturalmente sun-kissed (17,50 €, ).

Bronzer in stick

Twist Velvet Bronzer di Collistar: dal finish opaco naturale e dalla sensorialità vellutata, riscalda e definisce il volto donando un’ombreggiatura naturale (24 €, ).

On-The-Glow Bronze di Pixi Beauty: con estratti di frutta, ginseng e aloe vera, si fonde subito con la pelle per regalare una luminosità naturale (26 € su ).

Glimmer Tinted Moisturized Stick di Revlon: dona una pelle luminosa, levigata e idratata, corregge le imperfezioni e illumina l’incarnato (19,90 €, ).

Bronze Balm di Merit: dalla formula cremosa, leggera e modulabile, per un’applicazione semplice e impeccabile, senza effetto arancione (32 € su ).

Il bronzer è diventato molto più di un semplice prodotto per il make-up. È un modo per imbottigliare un’emozione, per far rivivere un po’ di ottimismo estivo e per fingere, anche solo per un attimo, di essere appena tornate da un posto favoloso.