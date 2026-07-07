Come sincronizzare Strava con Apple Salute e Apple Watch

Se usi un Apple Watch per allenarti e preferisci registrare ogni corsa o pedalata su Strava è utile sapere come collegare correttamente le app e quali dati si possono trasferire verso e da Apple Salute. Questa guida spiega i passaggi fondamentali per attivare la sincronizzazione, chiarisce i vincoli sui file che vengono importati ed esportati e indica una semplice procedura per risolvere i problemi più comuni.

Ricorda che la sincronizzazione tra le piattaforme dipende dal tipo di registrazione: funzionano solo le attività registrate con l’app Allenamento dell’Apple Watch entro un intervallo limitato di tempo. Le attività inserite su Apple Salute da app di terze parti potrebbero non essere trasferite su Strava.

Preparare il collegamento tra Apple Watch e Strava

Per iniziare, apri l’app Strava sul tuo iPhone e accedi alle impostazioni di autorizzazione. Devi autorizzare l’accesso a Apple Salute selezionando le categorie di dati che vuoi condividere, come attività registrate calorie, distanza e frequenza cardiaca. Allo stesso tempo, assicurati che l’Apple Watch stia registrando le attività tramite l’app Allenamento perché solo queste sessioni sono idonee per il trasferimento diretto a Strava.

Nel dettaglio, la procedura prevede: aprire l’app Strava, andare su Impostazioni > App e dispositivi > collegamenti, scegliere Apple Health e attivare i permessi richiesti. Dopo aver concesso i permessi, Strava potrà leggere e scrivere determinati dati su Apple Salute. Questa operazione avviene attraverso le API di sistema fornite da Apple, quindi non è necessario installare altri componenti sul Apple Watch.

Quali attività si trasferiscono

È importante sapere che sono sincronizzabili soltanto le attività registrate con l’app Allenamento dell’Apple Watch. Questo significa che le sessioni avviate direttamente su Strava o su altre app non sempre vengono replicate in Apple Salute e viceversa. Inoltre, c’è una limitazione temporale: solo le attività salvate negli ultimi 30 giorni saranno trasferite da Apple Salute a Strava durante il primo collegamento o dopo una lunga disconnessione.

Una limitazione da tenere in considerazione è che le attività caricate su Apple Salute tramite app di terze parti non vengono sempre sincronizzate su Strava. Questo accade perché alcune app scrivono i dati in formati o categorie che Strava non interpreta come attività sportive complete. Per evitare perdite di dati, registra le sessioni direttamente con l’app Allenamento dell’Apple Watch quando possibile.

Un altro aspetto pratico riguarda la finestra dei 30 giorni: se trovi che una sessione precedente non appare su Strava potrebbe essere oltre il limite temporale ammesso per la sincronizzazione iniziale. In questi casi è spesso necessario esportare manualmente il file e caricarlo su Strava, oppure ripetere la registrazione con l’app Allenamento per garantire la corretta integrazione dei dati.

Forzare la sincronizzazione quando non avviene

Se dopo aver collegato le app alcune attività non compaiono su Strava prova a forzarne la sincronizzazione con una semplice procedura. Chiudi forzatamente l’app Salute sull’iPhone, riavvia l’app Strava e nella schermata del profilo scorri l’elenco o la scheda Tu per avviare il controllo dei nuovi dati. Questo può stimolare il sistema a rileggere le nuove sessioni presenti su Apple Salute e inviarle a Strava.

Se il problema persiste, verifica i permessi di lettura e scrittura nelle impostazioni di Apple Salute e nella sezione dedicata di Strava. Assicurati inoltre che l’ora e la data del dispositivo siano corrette e che entrambi i dispositivi siano aggiornati all’ultima versione del software, perché incompatibilità o autorizzazioni revocate possono bloccare lo scambio dei dati.

Infine, tieni presente che la sincronizzazione automatica funziona meglio se le sessioni vengono registrate con l’app Allenamento e se i permessi su Apple Salute sono attivi e completi. Con questi accorgimenti otterrai il miglior flusso possibile di dati tra Apple WatchApple Salute e Strava.