Seminario di Viniyogah: respirazione e pratica fisica in montagna

Per chi cerca un’immersione nella pratica del respiro e del movimento, è in programma un ciclo intensivo di Viniyogah ospitato nella sala panoramica dell’Hotel Erica. L’iniziativa propone sette appuntamenti consecutivi, pensati per chi desidera approfondire sia le tecniche di pranayama sia gli aspetti fisici della disciplina così come trasmessi dalla tradizione di T.Krishnamacharya e T.K.V. Desikachar.

Le lezioni sono rivolte a praticanti con diversi livelli di esperienza: il percorso unisce esercizi di respirazione, sequenze adattate alle necessità individuali e indicazioni per integrare la pratica nella quotidianità. L’ambiente scelto privilegia la luce e la vista, elementi utili per sostenere la concentrazione e l’ascolto interno durante le sessioni mattutine.

Programma, date e orari degli incontri

Il ciclo si svolge dal 4 all’11 luglio con sette incontri mattutini consecutivi, ognuno programmato dalle 09:00 alle 11:00. Questa cadenza favorisce una progressione graduale: ogni mattina i partecipanti lavoreranno su elementi tecnici differenti, partendo da esercizi preparatori e muovendo verso sequenze che integrano respiro consapevole e movimento guidato. L’organizzazione prevede una strutturazione didattica che consente di accumulare pratica e di osservare miglioramenti nell’uso del respiro giorno dopo giorno.

La scelta di svolgere le sessioni al mattino è funzionale alla qualità dell’energia personale e alla possibilità di sperimentare gli effetti del lavoro sul respiro durante il resto della giornata. Gli incontri mattutini, inoltre, offrono la comodità di essere compatibili con programmi turistici o lavorativi nel pomeriggio.

Insegnante, metodo e indirizzi formativi

Le lezioni sono condotte da Silvia Canevaro insegnante certificata in hatha yogaViniyogahYoga accessibile e Nada Yoga. La sua proposta didattica mette al centro l’adattamento personale della pratica: l’approccio del Viniyogah, derivato dall’insegnamento di T.Krishnamacharya e di T.K.V. Desikachar, enfatizza la relazione tra respiro, postura e necessità individuali.

Durante il ciclo verranno spiegati e praticati principi essenziali come l’uso del ritmo respiratorio per sostenere il movimento, le variazioni di sequenza in base alle capacità fisiche e tecniche di ascolto corporeo per riconoscere gli adeguamenti necessari. L’insegnante integra suggerimenti pratici per rendere la pratica accessibile anche a chi presenta limiti articolari o condizioni che richiedono attenzioni specifiche.

Obiettivi didattici specifici

Tra gli obiettivi concreti del seminario ci sono il miglioramento della consapevolezza respiratoria, la padronanza di semplici protocolli di pranayama e l’acquisizione di sequenze adattabili alle diverse età e condizioni fisiche. Ogni partecipante sarà guidato nel trovare una pratica personale sostenibile, con attenzione al rispetto dei tempi respiratori e della funzionalità articolare.

Costi, iscrizioni e informazioni pratiche

La partecipazione prevede una quota di 30 euro per singola lezione oppure 190 euro per chi sceglie l’intero ciclo di sette incontri. Le tariffe coprono l’accesso alle sessioni tenute nella sala panoramica e il supporto didattico dell’insegnante. Per iscrizioni e chiarimenti è possibile contattare direttamente l’insegnante al numero indicato o visitare i siti ufficiali per informazioni aggiuntive.

Chi intende partecipare dovrebbe considerare l’abbigliamento comodo, una coperta o tappetino personale e, se necessario, attrezzi leggeri di supporto come blocchi o cuscini per rendere la pratica più confortevole. La sede offre un ambiente riparato e luminoso, adatto sia a momenti di lavoro individuale che a esercizi guidati di gruppo.

Per informazioni e prenotazioni contattare Silvia al numero 345.6973959 o consultare i siti web informativi indicati dagli organizzatori. L’evento rappresenta un’opportunità per chi desidera approfondire il Viniyogah in un contesto raccolto e con una guida certificata, combinando teoria, pratica e adattamento personale.