Palestra domestica compatta con leg press e pacco pesi 100 kg ideale per home fitness

Molti desiderano ricreare l’efficacia della palestra in uno spazio domestico: la home gym multifunzionale con pacco pesi da 100 kg è pensata proprio per questo. Con una struttura in acciaio robusta, una leg press integrata e una serie di moduli per la parte superiore e inferiore del corpo, questa macchina permette di seguire programmi per forza, ipertrofia e resistenza senza moltiplicare gli attrezzi.

La stazione combina diversi sistemi di trazione e punti di ancoraggio per offrire un ventaglio di esercizi compatto ma completo. Regolazioni multiple della seduta e dello schienale, cuscini ergonomici e cavi a bassa frizione sono progettati per garantire comfort e sicurezza durante le sessioni più intense.

Specifiche tecniche e componenti principali della macchina

La struttura principale è realizzata in tubolari di acciaio 50×50 mm con spessore di 1,5 mm, dimensionata per stabilità e durata. Il pacco pesi da 100 kg consente progressione di carico per utenti sia alle prime armi sia con esperienza, mentre il sistema di carrucole a bassa usura assicura un movimento fluido e uniforme. Le dimensioni montate sono 177,5 × 87–103,5 × 203 cm e il peso netto della macchina è di 155 kg, valori che la rendono adatta a garage, taverne o stanze dedicate al fitness domestico.

Accessori e funzioni incluse

Tra gli accessori in dotazione si trovano una barra lunga una barra corta una barra tricipiti una cavigliera per gli esercizi alle gambe e il modulo per la leg press. Il sistema supporta esercizi come lat machine, chest press, pulley, biceps curl, triceps pushdown, rematore ai cavi, leg extension e leg press. La copertura del pacco pesi è in nylon per protezione e sicurezza.

Regolazioni, comfort ed ergonomia per allenamenti sicuri

Per mantenere una posizione corretta durante gli esercizi la macchina offre 6 livelli di regolazione dell’altezza della seduta e 6 livelli per lo schienale, oltre a una pedana della leg press regolabile. I cuscini sono rivestiti in ecopelle anti-sudore resistente all’abrasione, studiata per prolungare il comfort anche nelle sessioni più lunghe. Queste regolazioni permettono di adattare la posizione dell’utente, riducendo il rischio di compensi posturali e migliorando l’efficacia del gesto tecnico.

Movimento e distribuzione del carico

Il sistema a cavi e pulegge è calibrato per offrire una forza resistente coerente: la percezione del carico rimane stabile lungo tutta l’escursione, fattore utile per esercizi come rematore, chest press e leg press. Questo tipo di meccanica facilita anche l’incremento graduale dei pesi, passaggio fondamentale per programmi di forza e ipertrofia.

Come integrare la home gym nella routine e note logistiche

Una singola stazione permette di costruire allenamenti total body evitando il trasferimento in palestra: si possono impostare circuiti per gambe, petto, dorso, spalle e braccia utilizzando gli stessi punti di ancoraggio. Grazie al pacco pesi da 100 kg è possibile variare intensità e volume, rendendo la macchina adatta sia a chi cerca tonificazione sia a chi punta a incrementi di forza.

Dal punto di vista logistico, la macchina è compatta ma richiede un’area adeguata per il movimento e la sicurezza: oltre allo spazio occupato, è utile prevedere spazio libero davanti alla pedana della leg press e nella zona di estensione dei cavi. Il dispositivo è predisposto per l’uso domestico e la manutenzione ordinaria consiste nella verifica e lubrificazione delle pulegge e nel controllo periodico dei cavi.

Spedizione e informazioni sui tempi

La stazione viene consegnata con diverse opzioni di spedizione: per ordini superiori a 50 euro la spedizione è gratuita. I tempi standard indicati sono 24/48 ore lavorative per le consegne in tutta Italia e 72 ore per le isole e la Calabria; per ordini su bancali o prodotti di grandi dimensioni i tempi possono salire da 3 a 7 giorni lavorativi. Per i prodotti preordinabili la partenza della consegna segue la data indicata nella scheda prodotto.

La tracciabilità avviene tramite link di tracking inviato automaticamente; è consigliabile controllare anche la cartella spam se non si riceve la notifica. In caso di necessità, la comunicazione con il venditore deve avvenire con i canali indicati al momento dell’acquisto.