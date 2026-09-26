Il Race for the Cure 2026 si svolgerà a Brescia nei giorni 25 e 26 settembre, riunendo associazioni, volontari e strutture sanitarie per un weekend di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. Tra i protagonisti della manifestazione troviamo l’ASST Spedali Civili di Brescia che allestirà stand e isole tematiche aperte a tutti i cittadini, offrendo una serie di consulenze individuali e vaccinazioni gratuite senza necessità di prenotazione.

Venerdì 25 settembre 2026 – programma completo

Il primo giorno dell’evento prevede una giornata intensa, con sportelli aperti dalle ore 14:00 alle 18:00 per la maggior parte dei servizi. L’accesso è libero, quindi chiunque può avvicinarsi alle postazioni per una valutazione rapida e gratuita. Le diverse unità cliniche dell’ASST collaborano per offrire un’assistenza multidisciplinare, spaziando dalla gastroenterologia alla senologia, dalla geriatria alla promozione di stili di vita salutari.

Consulenze individuali

Le consulenze gastroenterologiche saranno disponibili dalle 14:00 alle 16:30, condotte dall’Unità di Gastroenterologia. Parallelamente, la Breast Unit (Unità multidisciplinare di Senologia) offrirà appuntamenti senologici dalle 14:00 alle 18:00, mentre la S.C. Geriatria si occuperà della valutazione della fragilità nell’anziano nello stesso intervallo orario. Tutti gli specialisti opereranno in modalità front-office, garantendo una risposta rapida alle esigenze dei partecipanti.

Vaccinazioni gratuite

Dalle 16:30 alle 18:00 sarà possibile ricevere consulenze personalizzate e, se necessario, la somministrazione di vaccini messi a disposizione dalla Regione Lombardia, destinati a fasce d’età e soggetti a rischio. Il servizio è gestito dalla S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive, che fornisce anche informazioni su calendari vaccinali e precauzioni igieniche.

Stili di vita sani

Le isole della prevenzione accoglieranno diversi punti di consulenza: la Funzione Aziendale Home Visiting e Promozione della Salute, insieme alla S.C. Chirurgia Toracica, offriranno consigli su alimentazione equilibrata e attività fisica preventiva dalle 14:00 alle 18:00. La S.C. Medicina Generale 2, invece, valuterà il rischio cardiovascolare e la forza muscolare mediante dinamometro. La S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica sarà presente con appuntamenti su nutrizione corretta, e la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale proporrà esercizi preventivi su base individuale.

Sabato 26 settembre 2026 – continuità dei servizi

Il sabato prosegue con la stessa apertura verso il pubblico, mantenendo l’accesso libero e ampliando l’offerta con nuove specialità. Le attività iniziano alle 09:00 e si estendono fino alle 18:00, garantendo una copertura completa per chiunque voglia approfittare delle opportunità offerte dalla manifestazione.

Consulenze individuali

Le consulenze urologiche saranno disponibili dalle 14:00 alle 18:00 grazie alla S.C. Urologia. La Breast Unit, invece, gestirà due fasce orarie: 09:00-13:00 e 16:00-18:00, per le valutazioni senologiche. Questo consente di accogliere un maggior numero di donne interessate alla prevenzione del cancro al seno.

Vaccinazioni gratuite

La mattina, dalle 09:00 alle 12:00, la S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive fornirà consulenze personalizzate e somministrerà i vaccini regionali a chi ne ha diritto per età o fattori di rischio. Il servizio segue le linee guida della Lombardia e non richiede appuntamento preventivo.

Consulenze su stili di vita

Le attività di promozione di stili di vita sani continueranno per tutta la giornata. La Funzione Home Visiting e Promozione della Salute, con il supporto della S.C. Chirurgia Toracica, risponderà a richieste di nutrizione corretta e consigli sull’attività fisica, con turni 09:00-13:00 e 14:00-18:00. La S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica rimarrà attiva sia al mattino che al pomeriggio per fornire indicazioni dietetiche specifiche. Infine, la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale sarà presente con consulenze sull’esercizio fisico preventivo, garantendo supporto pratico a tutti i partecipanti.

Chi parteciperà al Race for the Cure avrà così l’opportunità di effettuare screening, ricevere consigli personalizzati e accedere a vaccini gratuiti, il tutto in un unico luogo. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di “prevenzione a km 0”, dove la sanità pubblica si avvicina direttamente alla popolazione, favorendo l’informazione e la tempestività degli interventi.