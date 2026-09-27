Scopri la collana di 30 volumi con i maestri di yoga

In un momento in cui la frenesia quotidiana sembra non concedere alcuna tregua, fermarsi per qualche respiro consapevole può trasformarsi in un atto di ribellione personale. È proprio su questa esigenza di equilibrio che nasce la collana Lezioni di Yoga disponibile in edicola da sabato 26 settembre. Ogni settimana arriverà un nuovo volume, per un totale di trenta uscite, pensate per costruire gradualmente una pratica solida e una conoscenza approfondita delle radici filosofiche dello yoga.

Sette maestri, sette approcci: la varietà che fa la differenza

Il valore distintivo della collana è la presenza di sette insegnanti di fama internazionale, ognuno responsabile di una scuola diversa. Chiara Travisi direttrice dell’Iyengar Yoga Institute di Milano, guida la prima uscita; Jacopo Ceccarelli fondatore della scuola Samadhi di Firenze, introduce l’Anukalana Yoga; Camilla Piantanida naturopata e fisioterapista, porta le chiavi del Yoga Ratna; Ram Rattan Singh medico chirurgo e terapista Kundalini, presenta le dinamiche del Kundalini Yoga; Elena De Martin dedica i suoi volumi all’Ashtanga; Marco Passavanti approfondisce il Viniyoga e agisce da raccordo teorico in più numeri; Piero Vivarelli chiude il cerchio con l’Anusara. A completare la parte accademica c’è Daniela Bevilacqua ricercatrice in antropologia e storia indiana.

Ogni maestro collega pratica a sapere

In ogni volume troviamo una doppia struttura: una sezione pratica, redatta dall’insegnante, e una sezione teorica, firmata da un ricercatore. Questo modello permette di sperimentare direttamente le asana, le pranayama e le meditazioni, per poi approfondire le origini storiche, i concetti filosofici e le tradizioni scritte. Il risultato è un percorso formativo che accompagna il lettore dal tappetino alla biblioteca.

Le prime uscite: dal Saluto al Sole al sonno consapevole

Il volume inaugurale è dedicato al Sūryanamaskāra il celebre Saluto al Sole. Chiara Travisi lo espone secondo il metodo Iyengar®, enfatizzando l’allineamento preciso e l’uso di props per rendere la sequenza accessibile a tutti, anche a chi non possiede ancora esperienza sul tappetino. Accanto, Marco Passavanti ricostruisce la storia di questo rituale, spiegando come il culto al dio Sūrya si sia evoluto fino alle pratiche moderne.

Il terzo numero, curato da Camilla Piantanida, sorprende con il tema del sonno consapevole. Attraverso il metodo Yoga Ratna, la lettura alterna sequenze attive – come il Saluto alla Luna – a momenti di rilassamento, favorendo quello che gli esperti chiamano “sonno cosciente”. Il saggio di Marco Passavanti attraversa testi antichi, dalla Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad al Buddhismo tantrico, per offrire una prospettiva rara su un aspetto quasi trascurato della disciplina.

Energizzare o calmare: le due facce della pratica

Le uscite due e quattro illustrano le polarità della pratica yogica. Jacopo Ceccarelli presenta l’Anukalana Yoga, una fusione tra tradizione millenaria e scienze motorie moderne, con un focus speciale sulle catene miofasciali e sul concetto di tapas il fuoco interiore. Daniela Bevilacqua accompagna il lettore in una riflessione antropologica su quest’idea di disciplina ascetica.

Ram Rattan Singh, invece, conduce la quarta uscita nel mondo del Kundalini Yoga, proponendo kriya, tecniche di respirazione e meditazioni volte a sciogliere la tensione nervosa e a recuperare la centratura anche in situazioni di forte stress.

Un percorso di trent’anni settimanali

Dal quarto numero in poi, la sequenza copre tutti gli aspetti fondamentali: respirazione, equilibrio, torsioni depurative, inversioni, mudrā e bandha, Ogni volume mantiene la stessa impostazione a due voci, garantendo coerenza e continuità lungo le trenta settimane. Il prezzo di lancio è di 4,99 € per il primo volume, mentre i successivi costano 9,99 € ciascuno. La collana è reperibile in edicola, su Corriere Store e Gazzetta Store.

Il tappetino lo trovi tu, la guida è già pronta a sfogliare ogni sabato.