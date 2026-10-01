Il futuro dell’alimentazione potrebbe sorprendere per la sua familiarità: piatti tramandati da generazioni tornano al centro della tavola, ma con un occhio attento alla salute e all’impatto ambientale.

Le sfide di sostenibilità e benessere spingono nutrizionisti e ricercatori a rivedere ciò che mettiamo nel piatto. Una risposta è già presente nei libri di cucina del passato, pronta a essere reinterpretata con gli strumenti della scienza moderna.

L’incontro a Parma: tradizione e scienza in dialogo

Nel contesto degli “Aperitivi della conoscenza” presso il ParmaUniverCity Info Point a Ghiaia, la biologa nutrizionista Cinzia Franchini dell’Università di Parma ha condiviso i risultati di uno studio realizzato insieme a Fabio Amadei responsabile della sezione Cultura gastronomica e sostenibilità di Alma. L’obiettivo è stato quello di far dialogare la Planetary health diet con la cucina italiana, dimostrando che non è indispensabile abbandonare la tradizione per mangiare in modo più responsabile.

Analisi delle ricette storiche: dati e spunti per la sostenibilità

Il punto di partenza è stato il volume “Le ricette regionali italiane” di Anna Gosetti della Salda, pubblicato nel 1967 e contenente oltre duemila preparazioni raccolte in tutto il territorio nazionale. Dalla collaborazione con l’Ateneo di Parma sono state selezionate più di 1500 ricette per valutarne il profilo nutrizionale e l’impronta di carbonio. I risultati hanno evidenziato che il 78 % delle preparazioni includeva verdure, il 75 % olio d’oliva e il 73 % cereali o derivati, mentre i legumi erano ancora scarsamente rappresentati.

Legumi, carne rossa e opportunità di miglioramento

Solo il 15 % delle ricette presentava legumi, un ingrediente fondamentale per fornire proteine vegetali a basso impatto. Al contrario, la carne rossa o trasformata compariva in circa un terzo dei piatti, contribuendo a un aumento significativo dell’impronta carbonica. Questi dati hanno indicato le leve su cui intervenire: aumentare la quota di legumi e ridurre il consumo di proteine animali, senza stravolgere la struttura culturale dei piatti.

Il couscous siciliano: un esempio pratico di rietichetta

Tra le proposte più emblematiche è il couscous siciliano tipico della tradizione dell’isola e originario del Magreb. La ricetta tradizionale prevedeva circa 200 g di pesce, poche verdure e una quantità ridotta di fibre. Gli studiosi hanno sostituito il couscous bianco con la versione integrale ridotto leggermente il quantitativo di pesce e incrementato la proporzione di verdure, ottenendo un piatto più equilibrato dal punto di vista nutrizionale e con una minore pressione ambientale.

Benefici nutrizionali e riduzione dell’impronta carbonica

Il passaggio al couscous integrale ha aumentato il contenuto di fibre e di micronutrienti, mentre la diminuzione del pesce ha ridotto le proteine animali, limitando l’assunzione di grassi saturi. Parallelamente, la riduzione del consumo di prodotti ittici ha abbattuto l’impronta carbonica del piatto, dimostrando come piccoli aggiustamenti nelle proporzioni possano generare grandi vantaggi sia per la salute umana sia per il pianeta.

Il progetto dimostra che non è necessario cancellare la tradizione per rendere l’alimentazione più sostenibile: basta riscoprire le ricette esistenti e rielaborarle con i criteri della Dieta planetaria. La pubblicazione dei risultati sull’International Journal of Gastronomy and Food Science costituisce un punto di partenza per ulteriori studi e per l’adozione di pratiche culinarie che coniughino culturasalute e sostenibilità nella vita quotidiana.