Deva Cassel: la dieta mediterranea della figlia di Monica Bellucci

Deva Cassel, promettente modella di 19 anni, figlia d’arte di Monica Bellucci e del suo ex marito Vincent Cassel, è sempre molto attiva sui social. Dopo aver partecipato alle fashion week delle Capitali europee, Deva ha svelato il suo nuovo amore: l’attore 24enne Saul Nanni. I due probabilmente si sono conosciuti sul set de “Il Gattopardo”, serie targata Netflix con Deva Cassel, nei panni di Angelica. La bellissima modella e giovane attrice appare sempre perfetta, con la sua folta chioma scura e fisico longilineo. Ma qual è il suo segreto?

I geni non bastano. E’ fondamentale, come ricorda Deva, seguire una dieta sana. Una dieta mediterranea, nello specifico. Da quando aveva soli 15 anni, e già lavorava nella moda, la giovane Cassel è sempre stata attenta alla sua alimentazione, prediligendo la dieta mediterranea, come sua madre. D’altronde proprio Monica Bellucci ha detto di aver educato le sue figlie a mangiare bene, e Deva lo dimostra. La giovane modella appare più magra rispetto a qualche anno fa, perché cerca sempre di restare fedele alla dieta mediterranea.

Quando si parla di Mediterraneo, nel caso di Deva Cassel, si intende proprio tutto il Mediterraneo non solo la cucina italiana, ma anche, per esempio, quella libanese. Come mostra sui social Deva ama mangiare un piatto a base di hummus, pane pita e salse tipiche della cucina nordafricana. Ovviamente tra i suoi piatti preferiti non mancano quelli della cucina francese, visto che è cresciuta a Parigi. Oltre la dieta, però, anche lei ogni tanto si concede del junk food e qualche bibita gassata anche perché nonostante la sua carriera già avviata, resta sempre una 19enne.

Deva Cassel, giovane modella di 19 anni, è diventata il volto di noti brand internazionali come Dolce&Gabbana, storico marchio con cui anche sua madre Monica Bellucci collabora da anni. Ma come fa a essere sempre perfetta, nonostante la giovane età e seguire uno stile di vita così sano ma anche rigido? Certamente per lei che fa la modella il suo fisico deve essere necessariamente in forma, per apparire al meglio in passerella e sul set.

Come anticipato, la chiave della sua perfezione estetica risiede nell’antica e amata dieta mediterranea, che non esclude nulla. Sicuramente la bellezza di Deva Cassel è dovuta alla genetica, avendo due genitori che sono entrambi dei sex symbol, tuttavia, fin da giovanissima, Deva è abituata ad allenarsi.

Infatti durante la quarantena ha fatto vedere uno scatto durante un suo allenamento casalingo e aveva con sé tanti attrezzi, come una palestra fai da te. Per la giovane top model italiana è fondamentale avere un corpo tonico per essere scelta dai marchi di moda con cui vorrebbe lavorare.