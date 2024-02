Claudia Schiffer nota in tutto il mondo come top model negli anni Novanta, attrice e produttrice tedesca, rivela come si tiene in forma a 53 anni. Ecco la sua dieta detta “5+”.

La dieta “5+” di Claudia Schiffer

Claudia Schiffer, celebre top model tedesca dagli anni Novanta in poi, nonché attrice e produttrice cinematografica ha compiuto 53 anni ma la sua bellezza resta eterna e invariata. Oggi è mamma di tre figli: Caspar 20 anni, Clementine 19 e Cosima 13, sposata con il produttore cinematografico Matthew Vaughn.

L’ex “Venere bionda”, dai capelli lunghissimi, le gambe chilometriche, appena apparsa sulla passerella non vi furono dubbi: Claudia Schiffer sarebbe diventata la “regina” delle top model. Lei toccò la cifra record di 700 cover, solo nei primi 15 anni di attività, secondo quanto scrisse la rivista Forbes nel 2002, aveva messo insieme un patrimonio intorno ai 55 milioni di dollari.

Oggi dice “Non cerco di sembrare o di sentirmi più giovane”, sarà forse questo il motivo per cui resta da sempre un’icona di bellezza e simbolo della moda con una community enorme che la segue da oltre 30 anni. Ma come si tiene in forma oggi l’ex Venere bionda a cui Mattel ha dedicato la Barbie? Ecco la sua dieta.

Si chiama “5+”, ma cosa si mangia? La supermodella tedesca consuma un numero limitato di calorie durante la giornata ma si prende un giorno a settimana per mangiare tutti i suoi cibi preferiti. L’ex modella e attrice preferisce i cibi puliti e biologici, non processati, liberi da sostanze chimiche o dannose. “Quello che introduci nel tuo corpo ha un impatto importante sulla pelle”, dice la Schiffer.

La sua passione a tavola sono le verdure, che non possono mai mancare nella sua dieta. Quando invece può concedersi un pasto libero punta sui dolci: ama cioccolato, biscotti, torte farcite. Claudia preferisce tre pasti abbondanti invece di cinque o sei. Non le piace tanto fare degli spuntini durante la giornata ma preferisce grandi pasti principali. Riassumendo una dieta equilibrata e ricca di nutrienti, di frutta e di verdura.

Claudia Schiffer e la dieta della top model anni Novanta

Claudia Schiffer symbol della moda e dello star system anni Novanta e inizi Duemila, ha ispirato stilisti di tutto il mondo che facevano a gara per averla nel loro entourage. Soprannominata “Venere bionda” in contrapposizione con la “Venere nera” Naomi Campbell, la Schiffer oggi a 53 anni e con tre figli da crescere, è più bella e in forma che mai.

Nonostante l’addio alla passerella, non ha mai lasciato la moda. Claudia Schiffer e Versace è un amore di lunga data, iniziato nei primi anni ’90 con Gianni Versace che la scelse insieme a Naomi Campbell e Linda Evangelista, facendole diventare dee della moda. Da poco Schiffer è stata scelta come protagonista della nuova campagna Primavera Estate 2024 firmata Versace, insieme ai nuovi volti della moda Loli Bahia, Mona Tougaard e Fernando Lindez.

Abbiamo visto come si tiene in forma oggi tra dieta, palestra e sport. Ma oltre alla dieta, alla top model tedesca piace passeggiare all’aperto, praticare il Pilates, il tennis e il barrecore, il workout ispirato al balletto, “mi diverte farlo con i miei amici”. Se c’è un allenamento che a Claudia non piace, è la corsa. Ma non perde mai la voglia di giocare: una partita a carte può fare miracoli per la salute, anche mentale, e combatte l’ansia.

Un altro segreto di bellezza della Schiffer è l’idratazione e in particolare dopo le 4 di pomeriggio beve tantissima acqua. Oltre all’acqua, non può mai mancare un litro di tè verde o tisane che purificano il corpo e donano al suo viso un aspetto giovane e fresco.