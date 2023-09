Linda Evangelista, top model di punta degli anni Novanta, è lontana da quel mondo da quasi cinque anni. La supermodella ha rivelato la sua dieta, ecco cosa mangia la top model sfigurata dal trattamento di CoolSculpting.

La dieta di Linda Evangelista: cosa mangia la top model sfigurata dal trattamento di CoolSculpting

Linda Evangelista, 58 anni, supermodella canadese di origine italiana negli anni ’90 era una delle top model più ricercate, amate e pagate al mondo. Per la prima volta, dopo cinque anni lontana dal mondo della moda e dello spettacolo, Linda ha raccontato il dolore emotivo e fisico dopo esser stata sfigurata dal trattamento di CoolSculpting.

Si tratta di una popolare procedura di “congelamento dei grassi” approvata dalla FDA, promossa come alternativa non invasiva alla liposuzione. Questa la lasciò “permanentemente deformata”. La Evangelista ha intentato una causa citando in giudizio la società madre di CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., per 50 milioni di dollari di danni, sostenendo di non essere stata in grado di lavorare da quando si è sottoposta a sette sessioni di CoolSculpting dal 2015 al 2016.

“Non posso più vivere così, nell’anonimato e nella vergogna. Semplicemente non potrei più vivere in questo dolore. Sono disposto a parlare finalmente”, ha detto la Evangelista.

Entro tre mesi dai trattamenti la Evangelista ha iniziato a notare rigonfiamenti sul mento, sulle cosce e nella zona del reggiseno. Le stesse aree che avrebbe voluto rimpicciolire stavano improvvisamente crescendo e indurimento. Poi sono diventati insensibili. Le hanno diagnosticato l‘iperplasia adiposa paradossa (PAH): un effetto collaterale raro che colpisce meno dell’1% dei pazienti CoolSculpting. Poi finalmente ha deciso di non nascondersi più.

Linda Evangelista afferma di aver smesso di mangiare ad un certo punto mentre affrontava la sua paradossale iperplasia adiposa a seguito di una procedura CoolSculpting che ha lasciato diverse aree del viso e del corpo con tessuto adiposo sporgente.

La modella ha rivelato che oltre a tentare di correggere l’accaduto con la liposuzione, ad un certo punto ha persino ridotto la sua dieta ad acqua nella speranza di potersi sbarazzare dei grumi duri e grassi.

“L’unico modo che mi veniva in mente per risolvere il problema era zero calorie, quindi ho semplicemente bevuto acqua. Oppure a volte mangiavo un gambo di sedano o una mela”, ha confessato la supermodella.

Nonostante ciò, Linda rivela di non riconoscere più il suo fisico anche dopo parecchi anni dall’accaduto. I rigonfiamenti – ha spiegato – sono duri, e se cammina senza guaina quando indossa un vestito, provocano sfregamenti continui e irritazioni gravi.

Linda Evangelista svela la sua dieta: cosa mangia la supermodella

La supermodella più pagata degli anni Novanta, Linda Evangelista dopo anni di “vergogna” dovuta al suo fisico sfigurato dal trattamento di CoolSculpting, finalmente si è mostrata nuovamente sempre bellissima a 58 anni. La Evangelista, come detto, ha avuto molti problemi con il suo aspetto e con l’accettazione di sé per cui si è sottoposta a diete per dimagrire.

Quando lo specialista le diagnosticò l’iperplasia adiposa paradossale (PAH), emise come una sentenza definitiva: “Nessuna dieta e nessun esercizio fisico ti faranno tornare come prima”. Infatti, dopo un periodo di digiuno, Linda ha capito che era tutto inutile e ha continuato a sentire una dieta sana ma soprattutto equilibrata, senza digiuni.