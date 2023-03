La protagonista di “Blonde” nei panni di Marylin Monroe, Ana De Armas ama stare in movimento, e varia spesso il suo allenamento. L’attrice di origine cubana, naturalizzata spagnola, segue anche una sana ed equilibrata alimentazione. Scopriamo la dieta di Ana De Armas per restare in forma anche dopo i 30 anni.

La dieta di Ana De Armas: cosa mangia l’attrice

Ana De Armas è cubana, nata a L’Avana e cresciuta a Santa Cruz del Norte. Il successo per lei è arrivato prima in Spagna (è anche spagnola grazie ai nonni), poi è andata alla conquista di Hollywood nonostante, appena arrivata negli USA, non sapesse parlare inglese.

Qui Ana ha conquistato una parte importantissima: quella di Marilyn Monroe nel film Blonde, diretto da Andrew Dominik e tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates. A chi guarda i film e le serie tv con Ana De Armas non può sfuggire la sua perfetta forma fisica, frutto di una sana alimentazione e dell’allenamento.

Ana De Armas ha con l’alimentazione lo stesso approccio che ha con il fitness: non deve essere un obbligo, ma deve essere divertente. Per questo non segue diete particolari perché, dice, non è molto disciplinata quando si tratta di seguire uno specifico piano alimentare.

L’ex di Ben Affleck non si priva di nulla e al magazine People ha detto: “In generale, faccio tutto ciò che mi rende felice nella vita e il cibo mi rende abbastanza felice”. Tra i suoi piatti preferiti ce n’è uno tipico di Cuba a base di riso e fagioli con sopra un uovo fritto.

Anche se, secondo alcune riviste, Ana ha seguito in passato o segue ancora ora quando vuole buttar giù qualche chilo la “priconutrition” o “no diet”.

Conosciuta anche come non dieta, la psiconutrizione si riferisce a tutti gli approcci volti a modificare il comportamento alimentare di un individuo per sostenerlo verso uno stato di benessere. Si basa su entrambi i concetti di psicologia e micronutrizione.

L’obiettivo della psiconutrizione è sostenere la perdita di peso in modo sicuro e con una dieta adattata alle abitudini di ogni persona. Non va quindi confusa con una dieta limitante e restrittiva che può essere fonte di ansia e frustrazione.

Ana De Armas: allenamento e meditazione

Oltre alla dieta, Ana De Armas segue una routine di allenamento, in modo costante. Di cosa si tratta?

Pratica pilates, una disciplina che ha scoperto in una palestra vicina a un hotel in cui si trovava per delle riprese. Ha iniziato a praticarlo e non ha più smesso perché, dice, è uno sport che la aiuta non solo a restare in forma, ma soprattutto fa bene alla sua salute mentale.

Quest’ultimo è un aspetto a cui Ana dedica molta attenzione in ogni settore della sua vita, per questo non si limita solo al pilates per stare bene.

L’attrice infatti pratica anche meditazione e sostiene che sia importante per lei prendersi del tempo per pensare, meditare, sentirsi bene e in salute e ha aggiunto:

“Quando inizi a farlo e sei coerente con te stesso, ti rendi conto di quanto meditare ti aiuti in tutte le cose che ti succedono durante la giornata”.

Cerca di farlo ogni mattina, anche se non si definisce propriamente una persona mattiniera, inoltre a volte deve stravolgere la sua routine perché deve girare scene di film, in piena notte.