Andrea Cerioli è noto al pubblico, soprattutto dei social, per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Qui ha conosciuto la sua compagna, madre di sua figlia, Arianna Cirrincione. Ecco la dieta di Cerioli.

La dieta di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli, 34 anni, nato in provincia di Bologna, arriva al successo grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista. Successivamente Andrea prende parte ad altri reality Mediaset come Temptation Island Vip e Grande Fratello. Cerioli ha la passione per la fotografia e adora viaggiare e attualmente è uno dei vip televisivi più seguiti sui social: il suo profilo Instagram ha 2 milioni di follower. Diventato papà da pochi mesi della piccola Allegra, avuta dalla sua compagna Arianna Cirrincione, la sua “scelta” a Uomini e Donne, Andrea sta vivendo un momento davvero felice da neo padre.

L’ex bel tronista di U&D è anche molto seguito e ricercato da brand di moda che lo vogliono come testimonial e ambassador, ad esempio The Fork o Hugo Boss, che gli permette di guadagnare anche senza apparire da un po’ in televisione. Questi mesi di gravidanza per la sua compagna Arianna non solo stati sempre facili, infatti, la giovane influencer ha scoperto di avere la placenta anteriore. “Motivo per cui – spiegava Andrea – la pancia non cresceva in avanti ma verso l’alto”. Questo aveva comportato un ‘soffocamento’ dello stomaco da parte dell’utero che comprime organi superiori”.

Non solo. Poco prima anche Andrea aveva avuto alcuni problemi di salute che lo avevano portato spesso ad andare al pronto soccorso e infine a sottoporsi ad un intervento di colecistectomia.

Proprio nel suo mondo social Andrea Cerioli si mostra in forma smagliante, muscoloso, corpo definito e dedito alla palestra. In realtà durante la pandemia per Covid-19 nel 2020 l’influencer bolognese era molto ingrassato a causa soprattutto della pigrizia. Per questo è apparso all’Isola dei Famosi con il fisico fuori forma, evidentemente ingrassato. Solo dopo mesi in Honduras, Andrea su Instagram ha già iniziato a mostrare i primi passi per dimagrire: palestra, dieta e lunghe camminate.

Dopo l’esperienza in Honduras con l’Isola dei Famosi dove si è classificato terzo dopo essere arrivato in finale, Cerioli aveva perso ben 22 kg ma poi è tornato subito a regime. Da allora ad oggi il suo fisico è ancora più definito e muscoloso, merito soprattutto dell’allenamento. “Ho fatto per 12 anni taekwondo, amo gli sport agonistici. Ho sempre praticato palestra, mi tiene la mente libera e mi fa sentire bene”, racconta l’ex tronista. Della sua dieta, invece, Andrea ha dato che negli ultimi anni ci sono stati parecchi alti e bassi, periodi in cui è tornato in forma e altri in cui era leggermente sovrappeso: una corretta alimentazione, sacrifici, e allenamento lo hanno fatto tornare al suo peso ideale. In primis per la sua salute fisica e mentale, e poi anche per il lavoro da influencer.

Diventato papà di Allegra, avuta dalla sua compagna l'influencer Arianna Cirrincione che aveva scelto proprio nel programma di U&D, Andrea ha raccontato i segreti della sua forma fisica, tra alti e bassi.

Cerioli, infatti, ha partecipato a diversi reality show di Mediaset come Grande Fratello e poi L’Isola dei Famosi dove ha perso tanti chili, arrivando in finale, e questo l’ha “costretto” poi a rimettersi a dieta e seguire una sana alimentazione per far tornare il suo fisico in forma, senza eccessivi dimagrimenti. In palestra, grande passione di Cerioli, si allena anche quotidianamente in alcuni periodi. “I miei 40 minuti al giorno, che fossero di pesistica o aerobica, ho cercato di farli quotidianamente”.

In quarantena poi ha preso più di 10kg, come si sono visti poi all’Isola dei Famosi, perdendo anche tanto tono muscolare. In più Andrea si è sottoposto a diverse cure per calmare i dolori delle coliche biliari che lo hanno obbligato a continue corse in ospedale. Sui social Cerioli ha spiegato che tutto ciò l’ha portato a ingrassare ben 29 chili.

Proprio in Honduras infatti ha avuto anche un mancamento, perché dice Andrea che il suo fisico si era abituato a mangiare tanto, e tante calorie, per cui è stato “difficile abituare all’improvviso il corpo alla fame”. Oggi, più in forma che mai, invece l’influencer e modello sui social si fa seguire da un professionista, sia per alimentazione che per pesistica, in palestra.