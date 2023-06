Veronica Burchielli, ex corteggiatrice e tronista del noto programma di Maria De Filippi U&D, è tornata dopo un anno sui social ed è molto cambiata. L’ex tronista ha perso molto peso. Ecco la dieta della Burchielli.

La dieta di Veronica Burchielli: cosa mangia l’ex tronista di U&D?

A distanza di un anno di assenza dai social, Veronica Burchielli, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, sul trono nel 2021, è tornata sul suo profilo Instagram per raccontare quanto è cambiata la sua vita dopo questa lunga pausa.

Nel 2021, dopo poco il dating show, aveva raccontato del suo disturbo alimentare di cui soffriva, che le aveva fatto aggiungere dei chili in più e poi è sparita allarmando tutti i suoi fan. Nelle ultime ore, l’ex tronista è tornata a parlare della sua rinascita.

“La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi”, ha raccontato Veronica Burchielli.

E, ha continuato Veronica: “Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno. Ho perso quasi 20 chili in questo periodo di assenza”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ai commenti dei fan: “Ho raccontato una mia soddisfazione, nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Io volevo mandarvi un altro messaggio. Ho specificato che il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso di sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore”.

Nel novembre 2021, come anticipato, Veronica aveva raccontato di soffrire di un disturbo alimentare. L’ex tronista ha rivelato che il suo aumento di peso era stato una conseguenza dei commenti negativi che l’avevano spinta a mangiare in modo eccessivo. Ma come ha perso così tanto peso?

Sebbene Veronica abbia specificato di essersi salvata in tempo, cercando quindi di non svilire il peso e la sofferenza che un disturbo alimentare come l’anoressia, l’ex fidanzata di Alessandro Zarino, ha fatto capire che le critiche ricevute in quel periodo e gli attacchi feroci che gli sono stati rivolti dal pubblico e dal web, l’hanno portata a soffrire molto, fino a toglierle completamente l’appetito, avvicinandola molto all’anoressia.

Veronica Burchielli e il benessere fisico e mentale ritrovato

Dopo tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli ha ritrovato se stessa e anche l’amore. Dopo la storia naufraga con l’allora tronista e corteggiatore, poi, Alessandro Zarino, pare sia la prima volta che renda pubblica una nuova relazione.

“Il mio fidanzato, grazie amore”, scrive così Veronica tra le stories corredate a una foto che ritrae alcune buste contenenti cibo cinese. L’identità del nuovo fidanzato è però ancora misteriosa.

L’importante è che la giovane abbia ritrovato il benessere in ogni aspetto, e come ha detto Veronica, il dimagrimento è stata solo una conseguenza positiva.