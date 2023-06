La dieta di Elle Macpherson: cosa mangia la supermodella per tenersi in forma?

Elle Macpherson, supermodella, attrice e imprenditrice australiana, è soprannominata The Body per via delle sue misure perfette. L’australiana ha un patrimonio di circa 95 milioni di dollari. Ma come si tiene in forma? Ecco la dieta della Macpherson.

Elle Macpherson: come si tiene in forma la supermodella australiana?

Figlia del dirigente di una squadra di rugby di Sydney, Elle Macpherson è una supermodella australiana, nata con il cognome Gow, ma sceglie di utilizzare il cognome del secondo marito della madre.

Elle viene scoperta all’età di 17 anni da Francis Grill, con la quale firma per l’agenzia Click Model Management. Macpherson diventa celebre quando compare sulle copertine di Elle, sulla quale compare su ogni numero per sei anni consecutivi, Vogue, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, InStyle, GQ, Tatler, Time, L’Officiel, Flare e Vanity Fair.

In seguito la Macpherson apparirà anche sulla copertina di Sports Illustrated per ben cinque volte. La Macpherson ha lavorato per tutti i brand di moda più importanti di sempre: da Vuitton a Dior, Valentino, Prada. È stata anche testimonial della Fiat in Gran Bretagna per il lancio della nuova 500C.

Ma cosa mangia per essere così in forma, anche ora a 59 anni e dopo due figli? Elle è diventata famosa per le sue misure perfette: 61kg; altezza: 183 cm; Misure: 92-62-89. La supermodella degli anni Novanta, non a caso soprannominata “The Body”, è ancora in forma smagliante con pancia piatta, gambe snelle, braccia scolpite: grazie a una fitness routine di ferro e a dieta Elle può permettersi di mostrare tranquillamente i suoi anni.

The Body Workout, questo il nome del piano di allenamento di Elle Macpherson, un inno alla varietà. Ancora oggi, a 59 anni, l’ex supermodella si allena 5 giorni a settimana, ma sempre cambiando tipologia di esercizio e disciplina, prediligendo quelli all’aria aperta.

Dal paddle alla corsa nel verde, dal nuoto alla bici e alla boxe, senza dimenticare lo yoga per rilassare la mente e allineare la postura.

A partire dal 2006, con l’aiuto di esperti e personal trainer, Elle Macpherson ha messo a punto un programma di allenamento a basso impatto, studiato per mantenere un fisico armonioso dalla forma “a clessidra” senza gonfiare eccessivamente i muscoli.

The Body, che oggi vanta un peso forma di 61 chili e un bassissimo indice di massa grassa, in palestra si allena facendo esercizi addominali laterali e affondi. Al posto dei pesi utilizza le bande elastiche di resistenza per tonificare i muscoli senza danneggiarli, facendo tre serie di 15-20 ripetizioni al giorno.

Da buona australiana, la Macpherson è anche una grande amante del surf, che pratica tutt’oggi ogni volta che può. In palestra ripete gli stessi movimenti grazie ad alcuni esercizi su misura, come l’Elle Macpherson Forward Lean per rafforzare la colonna vertebrale e far lavorare gli addominali, i fianchi, il petto e i muscoli della schiena.

La dieta di Elle Macpherson: cosa mangia?

Da diversi anni, la supermodella si tiene in linea seguendo una dieta alcalina. Nei suoi piatti prevalgono i cibi “basici” come vegetali, frutta fresca, succhi di frutta, tuberi, noci e legumi, mentre sono limitati gli “alimenti acidi” come cereali, carni e formaggi.

Alcolici e zuccheri raffinati sono ridotti al minimo mentre la quantità d’acqua bevuta ogni giorno deve essere almeno tre litri. Come integrazione, The Body usa (e sponsorizza) i prodotti della sua linea naturale WelleCo, a cominciare dall’ormai celebre “Super Elixir”, un mix di 45 erbe cinesi e ingredienti naturali che assume ogni mattina con un bicchiere di acqua di cocco.