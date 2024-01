Luigi Musella, campione di Natural Bodybuilding, ha rivelato come si tiene in forma seguendo una dieta mediterranea. Ecco cosa mangia l’atleta e come si allena.

La dieta mediterranea di Luigi Musella

Luigi Musella è il campione di Natural bodybuilding vincitore della medaglia oro nella categoria Men’s Classic Physique Master Pro PNBA aggiudicata al The Pinnacle Pro/Am Natural Olympia 2023, lo show più importante al mondo per il culturismo “naturale”.

Napoletano, nato e cresciuto in un quartiere difficile vicino Scampia, Luigi è da sempre sportivo e grazie a questo e allo studio diventato infermiere in rianimazione ha trovato nel bodybuilding una passione che l’ha tenuto lontano dai “guai”. Oggi Musella è uno dei massimi esponenti italiani a livello internazionale e sta conquistando sempre più fama grazie al suo fisico ottenuto “naturalmente”.

Come si tiene così in forma il campione di natural bodybuilding? Grazie a questa disciplina Luigi Musella ha raccontato di aver acquisito tante informazioni su cosa succede al corpo in base a cosa mangi o a come ti alleni. “C’è cultura, studio del corpo, dell’alimentazione, della reazione agli stimoli esterni”, dice Musella. Ogni età, ogni fisico, in base alla biomeccanica, ha il suo allenamento e la sua dieta.

Proprio di alimentazione ha parlato l’atleta a cui presta molta attenzione di pari passo all’allenamento. Negli anni Musella ha detto di aver studiato e provato tante diete ma per lui la migliore è la dieta mediterranea, che segue nei periodi di massa in inverno. La sua dieta è a base di carboidrati e grassi buoni, proteine e cibi genuini e sani.

“Vivendo a Napoli mangio bene, amo la pizza una volta a settimana, il pane caldo con la mortadella, il cornetto del pasticcere. La cucina è cultura”. La sua dieta invece cambia quando è in preparazione di una gara; in questo caso diminuisce le calorie giornaliere e si limita nelle porzioni dei pasti per essere più definito, compensando con integratori.

Luigi Musella e la sua dieta: cosa mangia l’atleta?

Luigi Musella, campione di Natural Bodybuiling, ossia fisico scolpito e perfetto secondo gli standard ma costruito in modo naturale, è napoletano e da poco ha vinto l’oro nello show più importante per gli atleti come lui, Natural Olympia 2023.

Per costruire un fisico come il suo, super scolpito, definito, con braccia e gambe sviluppate, Luigi segue la classica dieta mediterranea con 5 pasti al giorno ricchi di proteine, grassi e carboidrati “puri”. Il suo piano di allenamento invece è a programmazione annuale, basato su un micro-ciclo e un macro-ciclo, dove alterna allenamenti di ogni tipo.

Musella va da esercizi mono-articolari, dove isoli il muscolo da allenare e multi-articolari, per le catene cinetiche. “Nei periodi di massa o definizione cambia l’intensità, ma non i carichi”.