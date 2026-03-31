Disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione: sintomi, cause e cure

Ti è capitato di osservare la tua vita come se fossi uno spettatore esterno? Molte persone vivono, almeno una volta nella vita, sensazioni di distacco rispetto a se stesse o all’ambiente: il DSM-5-TR indica che questi episodi sono piuttosto comuni e spesso transitori. Quando però la sensazione si ripete, dura nel tempo o limita il funzionamento quotidiano, si parla di disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione, una condizione che merita attenzione e valutazione specialistica.

Il nucleo del problema è rappresentato da due esperienze principali: la depersonalizzazione e la derealizzazione. Per la maggior parte delle persone si tratta di episodi isolati, ma circa l’1-2% della popolazione può sviluppare forme più persistenti che influenzano la vita sociale e lavorativa. Chi soffre di questo disturbo mantiene in genere la consapevolezza che le percezioni sono alterate, ma vive un disagio intenso e timori legati alla propria salute mentale.

Segni e sintomi principali

Le manifestazioni del disturbo possono variare, ma spesso includono un senso di distacco dai propri pensieri, emozioni o corpo. La depersonalizzazione si descrive come la sensazione di osservarsi dall’esterno, mentre la derealizzazione riguarda una percezione dell’ambiente come irreale o distante. In molti casi si aggiungono sintomi fisici associati come intorpidimento, alterazioni percettive visive o uditive, e una sensazione di perdita di controllo che alimenta preoccupazioni come il timore di “impazzire”.

Caratteristiche della depersonalizzazione

La depersonalizzazione è descritta dalle persone come una distanza dalle proprie emozioni o azioni: alcuni riferiscono di muoversi “automaticamente” o di non riconoscersi nello specchio. Questo stato può generare grande ansia perché la persona percepisce una discrepanza tra ciò che sente e ciò che sa razionalmente. Durante gli episodi, è comune mantenere la capacità di giudizio circa l’alterazione delle percezioni, ma il disagio emotivo resta elevato.

Caratteristiche della derealizzazione

La derealizzazione implica modifiche nella percezione dell’ambiente: luoghi conosciuti possono apparire strani, distanti o privi di colore emotivo. Alcuni sperimentano distorsioni visive o sonore che rendono difficoltoso riconoscere persone o oggetti familiari. Anche qui la consapevolezza che la percezione è alterata è uno dei tratti distintivi, ma non elimina la sensazione di irrealtà e il disagio associato.

Cause e fattori di rischio

Non esiste una singola causa unica del disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione; piuttosto, intervengono diversi fattori che possono aumentare la vulnerabilità. Tra questi si annoverano esperienze traumatiche nell’infanzia, come la negligenza o l’abuso emotivo, periodi di forte stress o affaticamento, e la presenza di altri disturbi psichiatrici come ansia e depressione. Anche l’uso di sostanze può scatenare o peggiorare i sintomi, perciò è importante valutare la storia clinica in modo approfondito.

Il ruolo del trauma infantile

Molti studi e osservazioni cliniche evidenziano un legame tra le esperienze avverse precoci e lo sviluppo di stati dissociativi: il cervello può adottare il distacco come strategia di coping in risposta a eventi emotivamente insostenibili. Questo non significa che ogni persona traumatizzata svilupperà il disturbo, ma il trauma rappresenta un fattore di rischio significativo che va considerato nella valutazione diagnostica e terapeutica.

Diagnosi e approcci terapeutici

Per parlare di disturbo, i sintomi devono causare un disagio clinicamente significativo o compromettere il funzionamento sociale o lavorativo. È fondamentale escludere cause mediche o l’effetto di sostanze e verificare che il quadro non sia meglio spiegato da altri disturbi mentali. La diagnosi richiede quindi una valutazione specialistica, spesso multidisciplinare.

Opzioni di trattamento

Secondo risorse cliniche come il Manuale MSD, in alcuni pazienti i sintomi possono attenuarsi spontaneamente. Quando serve un intervento, la psicoterapia si è dimostrata efficace nel ridurre il disagio e nel lavorare sui fattori scatenanti; gli approcci possono includere terapie focalizzate sulla regolazione emotiva e tecniche per il reintegro delle esperienze sensoriali. I farmaci non sono specifici per il disturbo, ma possono essere utili per trattare le comorbilità come ansia o depressione.

Oltre ai percorsi clinici, utili strategie pratiche comprendono tecniche di grounding per riportare l’attenzione al corpo e al qui e ora, mantenere un ritmo di sonno regolare e ridurre l’uso di sostanze. Se sperimenti sensazioni persistenti di distacco, è importante rivolgersi a un professionista qualificato per una valutazione accurata e un piano di cura personalizzato: riconoscere e intervenire tempestivamente aumenta le probabilità di miglioramento.