Esondazione del Tevere a Roma: evacuazioni e danni ingenti

ROMA, 31 ottobre 2025 – Una violenta tempesta ha provocato l’esondazione del Tevere, costringendo le autorità a evacuare diverse aree della capitale. Secondo i rapporti delle forze dell’ordine, le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle ore 14:30.

Chi: Forze dell’ordine e Protezione Civile. Cosa: Esondazione del fiume Tevere. Quando: Oggi, 31 ottobre 2025. Dove: Roma, in particolare le zone costiere e i quartieri adiacenti al fiume. Perché: Le forti piogge hanno portato a un aumento del livello dell’acqua.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Sul posto confermiamo che oltre 5000 persone sono state evacuate. Le scuole e i centri di accoglienza sono stati predisposti per ospitare i rifugiati.

Le autorità locali hanno attivato il piano di emergenza e sono in corso le operazioni di soccorso. La situazione è critica e si stanno valutando i danni.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30: Si segnalano danni ingenti in alcune zone, con strade allagate e interruzioni della viabilità. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare le strade e prestare soccorso.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e continueremo a fornire aggiornamenti in tempo reale. La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere al sicuro.