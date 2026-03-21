Farmacie comunali come hub di prevenzione: accordo ANDI‑ASSOFARM e decalogo per le allergie

Negli ultimi anni la necessità di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini ha portato a sperimentare nuovi modelli di prevenzione e assistenza. Un esempio concreto è l’intesa firmata il 12 marzo 2026 tra ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e ASSOFARM, che mira a trasformare le oltre 1.600 farmacie comunali in veri e propri punti di educazione e primo orientamento per la salute orale. In parallelo, le indicazioni diffuse da Federasma e Allergie ODV ricordano l’importanza di comportamenti semplici per gestire le allergie stagionali durante la primavera.

Queste due iniziative condividono un principio: utilizzare la capillarità delle farmacie come canale per offrire informazione, screening e supporto alle persone. Le farmacie ASSOFARM contano ogni giorno oltre trecentomila utenti, una platea che può beneficiare di materiali informativi, indicazioni sui comportamenti quotidiani e percorsi di referral verso lo specialista. L’accordo con ANDI mette inoltre in campo la formazione dei farmacisti e strumenti tecnologici come la telemedicina per agevolare l’accesso alle prime valutazioni odontoiatriche, mentre il decalogo sulle allergie suggerisce azioni pratiche per limitare esposizioni e ricadute.

Accordo ANDI‑ASSOFARM: obiettivi e portata

L’intesa firmata il 12 marzo 2026 intende rendere la farmacia comunale un presidio per l’educazione alla salute orale, sfruttando la presenza capillare sul territorio. Tra gli obiettivi principali ci sono la diffusione di campagne informative rivolte al pubblico, la promozione di controlli periodici e la ridefinizione del ruolo del farmacista come punto di primo contatto. Educazione alla salute qui significa informare sulle corrette abitudini di igiene orale, sensibilizzare sull’importanza delle visite e favorire l’invio al professionista quando necessario, in modo da ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure.

I pilastri operativi dell’intesa

L’accordo si regge su tre assi fondamentali: prevenzione capillare, formazione scientifica e innovazione tecnologica. Sulle prime, ANDI predisporrà materiali e progetti informativi da distribuire nelle farmacie rivolti ai numerosi utenti quotidiani; sulla seconda, verranno organizzati percorsi di aggiornamento per farmacisti affinché possano incoraggiare corrette abitudini di igiene domiciliare e visite periodiche; sulla terza, la collaborazione prevede l’utilizzo delle farmacie come hub per piattaforme di telemedicina sviluppate da Fondazione ANDI Salute (FAS), favorendo valutazioni preliminari senza necessità di spostamenti immediati.

Telemedicina: accesso e servizi territoriali

La componente digitale dell’intesa permette alle farmacie di offrire una prima valutazione odontoiatrica a distanza, riducendo tempi di attesa e costi logistici, specialmente nelle aree più svantaggiate. La piattaforma della Fondazione ANDI Salute (FAS) sarà operativa dai presidi selezionati, consentendo ai cittadini di ottenere un parere iniziale e, se necessario, il referral allo specialista. Questo modello abbina la presenza fisica della farmacia alla teleassistenza, potenziando l’efficacia delle reti di prevenzione e facilitando il lavoro dei circa 28 mila professionisti legati ad ANDI.

Allergie stagionali: il decalogo per affrontare la primavera

In occasione dell’arrivo della stagione pollinica, Federasma e Allergie ODV hanno diffuso un vademecum pratico per ridurre l’impatto delle allergie respiratorie. I punti chiave sottolineano l’importanza di una diagnosi allergologica accurata, l’aderenza alla terapia prescritta e l’uso di semplici misure di protezione personale e ambientale. Tra i consigli pratici si segnalano il monitoraggio del calendario pollinico locale, l’evitare le uscite nelle ore di massima concentrazione dei pollini e l’adozione di accorgimenti igienici quotidiani per rimuovere le sostanze allergeniche accumulatesi su corpo e vestiti.

Consigli pratici e quando rivolgersi allo specialista

Il decalogo suggerisce anche dispositivi utili come occhiali protettivi e mascherine, la ventilazione degli ambienti nelle ore meno critiche e sistemi di filtrazione dell’aria domestica. È fondamentale non sottovalutare sintomi persistenti come tosse, respiro sibilante o dispnea e rivolgersi all’allergologo per impostare un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato. Le farmacie, grazie alla loro prossimità, possono offrire informazioni immediate e indirizzare il cittadino verso il giusto specialista o servizio territoriale.

In sintesi, le due iniziative rappresentano un approccio integrato alla prevenzione territoriale: l’intesa tra ANDI e ASSOFARM rafforza il ruolo delle farmacie comunali come punti di educazione e primo orientamento per la salute orale, mentre il decalogo di Federasma fornisce strumenti concreti per convivere con le allergie stagionali. Lavorare in rete, combinando formazione, informazione e tecnologia, significa rendere più semplice per i cittadini l’accesso alla prevenzione e alla cura, valori che trovano eco anche nella Giornata Mondiale della Salute Orale promossa dalla FDI ogni 20 marzo.