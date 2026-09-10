Festival dello Yoga Firenze 2026: programma, pratiche e trattamenti al Parco di Villa Vogel

Firenze si prepara ad accogliere il Festival dello Yoga 2026 un evento imperdibile per tutti gli appassionati di benessere e spiritualità. Dal 5 al 6 settembre, il Parco di Villa Vogel diventerà il cuore pulsante di un weekend dedicato alla condivisione e alla consapevolezza.

La sesta edizione del festival promette di essere un’esperienza unica, con un programma ricco di pratiche di yogatrattamenti olistici e incontri con esperti del settore. Un’occasione perfetta per rilassarsi, ritrovare energia e conoscere nuove discipline.

Un programma ricco di attività

Il festival offrirà una vasta gamma di attività, adatte a tutti i livelli. Tra le pratiche di yoga previste, ci saranno sessioni di ShiatsuNaturopatiaReiki e Pranoterapia. Non mancheranno conferenze e seminari su temi di attualità nel campo del benessere.

Per chi cerca esperienze uniche, ci saranno letture dei Registri AkashiciCristalloterapiaNumerologia e Bagni Sonori con Campane Tibetane. Inoltre, i più piccoli potranno partecipare a giochi e lezioni di Inglese appositamente pensate per loro.

Trattamenti e discipline olistiche

Tra i trattamenti disponibili, spiccano il Fly Massage la Riflessologia Plantare e la Radioestesia. Non mancheranno momenti di musica meditativa e Kirtan per un’esperienza completa di benessere e spiritualità.

Il festival sarà anche un’opportunità per incontrare operatori del benessere e insegnanti di yoga scambiare idee e approfondire le proprie conoscenze. Un’occasione unica per fare nuove amicizie e entrare a far parte di una comunità di appassionati.

Informazioni pratiche

Il Festival dello Yoga si terrà nel suggestivo Parco di Villa Vogel situato in viale Canova 72 a Firenze. L’ingresso è libero ma è consigliato portare con sé un tappetino o una coperta per le pratiche di yoga.

Non è necessario prenotare le sessioni, ma per i trattamenti è possibile interagire con gli operatori tramite un pulsante dedicato. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del festival o seguire i canali Facebook e Instagram.

Non perdere l’occasione di vivere un weekend di equilibrio e benessere nel cuore di Firenze. Ti aspettiamo al Festival dello Yoga 2026 per un’esperienza indimenticabile!