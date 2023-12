I frutti rossi non sono solo belli esteticamente perché colorati ma fanno bene a tutto l’organismo a partire da pelle e umore. Ecco tutti i benefici principali dei frutti rossi, non solo per la pelle.

Frutti rossi: i benefici sulla pelle e sull’umore

I frutti rossi sono tra quelli più preziosi per il benessere generale del corpo, come pelle del viso e umore. Per questo è fondamentale introdurre nella propria dieta frutti rossi come fragole, ciliegie, lamponi, mirtilli, more tutti ricchi di antiossidanti. Sono frutti diversi per sapore e stagionalità, ma accomunati dal colore rosso, che non solo è responsabile del loro aspetto invitante ma testimonia anche la presenza di nutrienti con benefici per la salute e la forma fisica.

I frutti rossi aiutano a prolungare il danno cellulare da radicali liberi prodotti naturalmente dal nostro corpo ma dannosi per le cellule a cui si attaccano. Sono anche ricchi di polifenoli, un gruppo di composti chimici che può portare notevoli benefici anche alla nostra pelle, così come le diverse vitamine contenute all’interno dei frutti rossi, favoriscono la pelle sana, luminosa ed elastica.

La vitamina A, ad esempio, favorisce la rigenerazione cellulare, mentre la vitamina E contribuisce a mantenere elastici e idratati gli strati più profondi della pelle. La vitamina C, infine, dona un incarnato più luminoso e libero dalle imperfezioni.

Le proprietà anti-age sono forse il beneficio più conosciuto dei frutti rossi: in effetti mirtilli, gelso, fragole, lamponi, more e ribes, se consumati con regolarità, aiutano a rallentare l’invecchiamento cellulare grazie alla presenza di antiossidanti, come resveratrolo, i polifenoli e la vitamina C.

Queste sostanze sono fondamentali nella lotta ai radicali liberi e al processo da loro creato: lo stress ossidativo, responsabile dell’invecchiamento non solo della pelle, ma di tutto il corpo. La vitamina C, inoltre, come detto, stimola la sintesi di collagene, la principale proteina del tessuto connettivo umano, necessaria per il rinnovamento cutaneo e per il mantenimento del tono e dell’elasticità della pelle.

Frutti rossi: quali sono i benefici per la pelle?

Elisir di bellezza, fonte di nutrienti essenziali, parliamo dei frutti rossi come mirtilli, more, fragole, ribes etc. fondamentali non solo come alleato per l’organismo ma anche come visto per la pelle. I tanti vantaggi che i frutti rossi apportano alla pelle del viso, del collo e del corpo, fanno si che devono essere introdotti nella skincare per una pelle idratata. Ad esempio è possibile fare una maschera per il viso e il collo a base di frutti rossi. Soprattutto il contenuto di vitamine A e C e la loro azione decongestionante, sono perfetti per la beauty routine.

Non solo benefici per la pelle. I frutti rossi, come anticipato, fanno bene anche all’umore perché il loro profumo dolce e fruttato può produrre un effetto calmante su mente e corpo, contribuendo a ridurre lo stress e a favorire il rilassamento del sistema nervoso.