Giorgia Soleri spiega l’«endobelly» e denuncia ritardi diagnostici

Giorgia Soleri ha deciso di trasformare un commento invadente in un’occasione di spiegazione pubblica: la pancia gonfia che in molti associano alla maternità è per lei e per molte altre donne un sintomo dell’endometriosi, che lei chiama endobelly. Con un contenuto diventato virale sui social e una puntata speciale del suo podcast, Soleri mette al centro il corpo, il dolore e le difficoltà quotidiane di chi convive con questa condizione.

La testimonianza non è solo emotiva, ma informativa: emerge la fatica di anni alla ricerca di una diagnosi, l’impatto delle terapie ormonali e il peso dei pregiudizi sociali. Nel mese della consapevolezza e in prossimità della giornata mondiale dell’endometriosi, il suo racconto riaccende il dibattito sui bisogni clinici e sulle risorse necessarie per migliorare la vita delle pazienti.

La voce di Giorgia Soleri

Nel podcast intitolato «Un’ora sola con la mia endometriosi» e nel video su Instagram, Soleri spiega come una semplice domanda — «sei incinta?» — abbia riassunto anni di incomprensioni. La sua esperienza personale, dalla ricerca online che le ha permesso di riconoscere i sintomi fino alla diagnosi ufficiale ottenuta nel 2026, diventa uno strumento per parlare a chi subisce lo stesso percorso. Racconta anche di 11 anni di visite infruttuose prima della diagnosi, un arco di tempo che rispecchia il dato medio di circa 10 anni di ritardo diagnostico per molte donne.

Il video e il messaggio

Il clip condiviso sui social mostra con chiarezza l’aspetto del ventre, chiamato affettuosamente e in modo diretto endobelly, per ricordare che il gonfiore addominale può essere un sintomo dell’endometriosi. Soleri sottolinea quanto certe osservazioni possano essere ferite profonde: oltre al dolore fisico, infatti, c’è il danno psicologico causato da commenti e giudizi che minimizzano o travisano la condizione. La sua richiesta è semplice ma intensa: essere ascoltata, creduta e curata.

Che cos’è l’endometriosi e perché provoca gonfiore

L’endometriosi è una patologia ginecologica cronica caratterizzata dalla presenza di tessuto simile all’endometrio al di fuori dell’utero. Questo fenomeno crea infiammazione cronica, aderenze e, in molti casi, un quadro di dolore pelvico persistente. Tra i sintomi più frequenti c’è il gonfiore addominale, che per molte donne assume l’aspetto di una «pancia» visibile: il cosiddetto endobelly. Quest’ultimo non è un fenomeno estetico, ma un segnale clinico che merita attenzione.

Sedi, sintomi e numeri

Le cellule endometriali ectopiche possono localizzarsi su ovaie, tube, peritoneo e talvolta anche a livello intestinale o vescicale. L’endometriosi può essere asintomatica, ma spesso provoca dismenorrea, dolore durante i rapporti e difficoltà nella defecazione. Le stime indicano che la condizione colpisce circa 1 donna su 9 e che nel 40-50% dei casi può associarsi a infertilità o subfertilità, rendendo la diagnosi e il trattamento aspetti cruciali per la qualità della vita riproduttiva.

Diagnosi, opzioni terapeutiche e impatto sociale

La diagnosi dell’endometriosi resta complessa e spesso richiede tempo e percorsi multidisciplinari. Le opzioni terapeutiche variano in base allo stadio e alla gravità: dal semplice monitoraggio, all’uso di farmaci ormonali come progestinici e associazioni estro-progestiniche, fino agli interventi chirurgici per rimuovere endometriomi o impianti profondi. Le terapie possono eliminare o ridurre i sintomi e migliorare la qualità di vita, ma comportano anche effetti collaterali e scelte difficili, come nel caso della sospensione del ciclo per anni che Soleri racconta di aver vissuto.

Oltre all’aspetto medico, esiste un forte impatto sociale ed economico: la malattia richiede tempo, visite specialistica e spesso risorse finanziarie e psicologiche importanti. Il ritardo diagnostico alimenta lo stigma, con pazienti che vengono etichettate come ansiose o sotto accusa. Per questo motivo Soleri chiede più formazione per i professionisti, più ricerca e un impegno istituzionale per ridurre i tempi di diagnosi e migliorare l’assistenza.

La testimonianza di un volto noto diventa così una voce collettiva: parlare di endometriosi significa far emergere problemi clinici reali, ma anche chiedere rispetto e azioni concrete per le tante donne che ogni giorno convivono con dolore e incertezza. La speranza è che una maggiore consapevolezza porti a percorsi diagnostici più rapidi, terapie più efficaci e meno giudizi sommari.