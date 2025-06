Giornata del cuore: sport e inclusione per bambini speciali al Bambino Gesù

Immagina una mattina di sole, risate e gioia, dove il cuore batte forte non solo per l’attività fisica, ma per l’inclusione e il divertimento! Questo è ciò che è accaduto nella sede di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove circa 40 bambini e ragazzi con disabilità neuromotoria e sindromi rare hanno vissuto una giornata indimenticabile in occasione della ‘Giornata del cuore’.

Un’apertura scintillante

La giornata è iniziata con un’esibizione di danza delle scuole del circuito Asso Danza Italia. Immagina l’energia sprigionata da quei piccoli ballerini, che hanno dato il via a una serie di attività ludico-sportive all’aperto. I partecipanti, accompagnati dalle loro famiglie, hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline: dal tiro con l’arco al calcio, passando per il basket integrato e momenti di gioco assistito con gonfiabili e simulatori. Insomma, un vero e proprio festival di sport!

Attività per tutti i gusti

Tutte le attività sono state organizzate con grande attenzione e sotto la supervisione di tecnici esperti e operatori specializzati. Ogni bambino ha potuto scegliere l’attività che più lo divertiva, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza. E chi non ha mai sognato di essere un campione di tiro a segno? O di segnare un gol da vero attaccante? Qui, ogni sogno si è trasformato in realtà!

Premiazioni e riconoscimenti

Tra le emozioni della mattinata, non è mancata una premiazione simbolica per tutti i partecipanti. Ogni bambino ha ricevuto una maglia da calcio, donata dai capitani delle squadre che partecipano al torneo di calcio giovanile Ge.Ga Tournament 2025. Un gesto piccolo, ma dal grande valore simbolico, che ha reso ognuno di loro un vero e proprio campione, anche se solo per un giorno.

Un’iniziativa di grande valore

Questa bellissima iniziativa è stata promossa da Gesis Italia, associazione che si occupa della riqualificazione degli spazi sportivi, e da Gazzetta Regionale. L’obiettivo? Offrire ai giovani pazienti seguiti nei percorsi di neuroriabilitazione del Bambino Gesù l’opportunità di partecipare a attività motorie e sportive adatte alle loro esigenze, in un ambiente sicuro e stimolante. Nella sede di Palidoro, infatti, è attiva l’unità operativa complessa Day hospital Neuroriabilitazione e attività sportiva adattata, che ogni anno prende in carico circa 1.500 pazienti pediatrici con disabilità di vario tipo.

Sport e inclusione: una ricetta vincente

La giornata si è conclusa con sorrisi, abbracci e la certezza che lo sport può davvero abbattere le barriere. Per ogni bambino presente, l’attività fisica non è stata solo un modo per muoversi, ma un’opportunità per sentirsi parte di un gruppo, per socializzare e per divertirsi. E chi lo avrebbe mai detto che una semplice giornata di sport potesse avere un impatto così profondo? Come direbbe qualcuno, il cuore ha le sue ragioni, e oggi, quel cuore ha riso e danzato!