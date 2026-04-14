Givinostat rimborsato in Italia: una svolta nella gestione della distrofia di Duchenne

L’Italia segna un passo significativo nella lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne grazie alla decisione dell’AIFA di rendere rimborsabile il farmaco givinostat. Si tratta di una molecola sviluppata in patria da Italfarmaco e sostenuta per anni da reti di ricerca, associazioni e centri clinici. L’importanza della novità risiede nel fatto che distrofia muscolare di Duchenne è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente i maschi e determina una progressiva perdita di massa e funzione muscolare; la nuova indicazione riguarda i pazienti deambulanti a partire dai 6 anni, in combinazione con i corticosteroidi abituali.

Dietro questa approvazione c’è un percorso lungo e collaborativo: studi clinici condotti in diversi centri italiani, il coinvolgimento di organizzazioni come Telethon e Parent Project APS, e una valutazione europea che ha portato a un’autorizzazione condizionata della Commissione europea nel 2026. Il risultato non rappresenta una cura definitiva, ma introduce un’opzione terapeutica che può comprare tempo ai pazienti, rallentando alcuni meccanismi responsabili del danno muscolare e migliorando la qualità della vita.

Cosa è givinostat e come funziona

Givinostat è un farmaco somministrato per via orale e classificato come inibitore delle istone deacetilasi (HDAC). Diversamente dalle terapie mirate su specifiche mutazioni genetiche, questa molecola agisce su processi cellulari che contribuiscono alla trasformazione del muscolo sano in tessuto fibrotico o adiposo. L’approccio è quindi più ampio e non dipende dal tipo di mutazione del gene DMD, rendendo givinostat utilizzabile per un ampio spettro di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne.

Meccanismo d’azione

Il farmaco modula l’attività di enzimi che, quando iperattivati a causa della mancanza di distrofina, favoriscono la fibrosi e la perdita di funzione muscolare. Studi clinici hanno evidenziato che givinostat può rallentare la fibrosi, promuovere fenomeni di rigenerazione e ridurre il danno ossidativo alla fibra muscolare. Questi effetti contribuiscono a conservare la deambulazione più a lungo rispetto all’andamento naturale della malattia, soprattutto se il trattamento viene somministrato in associazione agli standard terapeutici esistenti come i corticosteroidi.

Accesso alla terapia e limiti attuali

Secondo le condizioni approvate, givinostat è indicato per pazienti deambulanti di età pari o superiore a 6 anni, sempre in trattamento con corticosteroidi. L’approvazione tiene conto del profilo beneficio-rischio emerso dalle sperimentazioni e della necessità di integrare la terapia in percorsi clinici multidisciplinari. È importante notare che la diagnosi di distrofia muscolare di Duchenne avviene solitamente intorno ai 3 anni, quando compaiono difficoltà motorie; per questo motivo gli studi futuri puntano a valutare l’uso del farmaco anche nei bambini più piccoli.

Prospettive per età diverse e per l’età adulta

In corso ci sono studi volti a verificare la sicurezza e l’efficacia di givinostat nei bambini sotto i 6 anni, con l’obiettivo di intervenire il più presto possibile dopo la diagnosi. Parallelamente, rimane aperta la sfida di offrire risposte per la gestione della fase adulta della malattia, specialmente per quanto riguarda il supporto respiratorio e la funzionalità cardiaca. Le associazioni di pazienti richiamano l’attenzione sulla necessità di percorsi assistenziali completi che coprano tutte le età della vita con distrofia muscolare di Duchenne.

Impatto italiano e considerazioni finali

Il caso di givinostat è spesso citato come esempio di come collaborazione tra industria, università e associazioni possa tradursi in risultati concreti per le persone con malattie rare. In Italia il numero stimato di persone con distrofia muscolare di Duchenne è nell’ordine di poche migliaia, e la rete nazionale di centri specialistici ha permesso di includere molti pazienti negli studi clinici. Sebbene non si tratti di una cura definitiva, l’arrivo di questa opzione terapeutica può influire significativamente sui tempi di progressione della malattia e sulla capacità dei pazienti di mantenere autonomia e partecipazione sociale.

In sintesi, l’introduzione della rimborsabilità per givinostat rappresenta una tappa importante nel percorso di cura della distrofia muscolare di Duchenne: è il frutto di anni di ricerca, advocacy e collaborazione clinica, e apre la strada a ulteriori ricerche che puntano a migliorare la vita delle persone colpite da questa malattia.