Dal 6 al 29 ottobre la Università Bocconi trasformerà il suo campus in un vero e proprio centro di benessere per studenti, staff e docenti, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre. L’iniziativa, denominata BWell, si articola in una serie di eventi, laboratori e momenti informali pensati per favorire la prevenzione l’ascolto e la cura di sé.

Programma BWell: date, luoghi e obiettivi

Il calendario prevede attività giornaliere nelle sedi più centrali del campus: la Libreria Egea di Viale Bligny, lo spazio Campus Life in Piazza Sraffa, l’Arena Sport Center e le aule della SDA Bocconi. L’obiettivo principale è promuovere la salute mentale attraverso strumenti pratici, dall’ascolto attivo alla pratica corporea, creando un ambiente inclusivo dove ogni membro della comunità possa sentirsi supportato.

Attività aperte a studenti e staff

Le proposte sono rivolte a tutti i soggetti appartenenti all’ecosistema Bocconi e includono momenti di riflessione, esercizi fisici, coaching psicologico e sport di squadra. Ognuna di esse è pensata per offrire benefici concreti, dall’apprendimento di tecniche di gestione dello stress alla scoperta di pratiche di mindfulness e resilienza.

Reading Reset – lettura per il benessere

Dal 6 al 29 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, la Libreria Egea ospita uno spazio dedicato alla lettura di testi selezionati sul benessere psicofisico. Qui, studenti possono sfogliare volumi su yoga, mindfulness, salute mentale e crescita personale, scoprendo come una semplice pagina possa innescare un cambiamento di prospettiva.

Workshop “Under Pressure” sulla gestione dell’ansia

Il 6 ottobre, alle 18:15, lo Spazio Campus Life propone l’incontro “Under Pressure: Stress, Anxiety, and How to Keep Your Balance”. Tenuto in inglese, il laboratorio offre strategie pratiche per affrontare l’ansia accademica, con esercizi di respirazione e tecniche di autocontrollo.

Coffee and Counseling walk-in

Il servizio di counseling walk-in, disponibile senza prenotazione, è attivo il 8, 9, 12 e 15 ottobre, dalle 9:00 alle 19:00, sia in italiano che in inglese, presso la SDA Bocconi (stanza E331) e lo Spazio Campus Life (Box 8). Dopo un breve colloquio con un consulente, i partecipanti possono rilassarsi sorseggiando caffè o tè, favorendo un clima di ascolto informale e orientamento.

Lezioni di yoga in lingua italiana e inglese

Le attività di yoga si svolgono il 9 ottobre (flow-to-yin) e il 13 ottobre (vinyasa), nell’Arena Sport Center e presso lo X-Lab della SDA Bocconi. Le lezioni, guidate da insegnanti qualificati, aiutano i partecipanti a liberare tensioni fisiche e mentali, migliorando la concentrazione e la consapevolezza corporea.

Crazy Challenge: il torneo di futsal per la salute mentale

Il 9 ottobre, dalle 14:00 alle 18:00, l’Arena Sport Center ospita il “Crazy Challenge”, un torneo di calcio a 5 che vede contrapposte la Nazionale Crazy for Football, la Selezione Legend Inter/Milan, la Selezione Comune di Milano e la Selezione Bocconi. L’evento, realizzato in collaborazione con Bocconi Sport e le istituzioni milanesi, utilizza lo sport come veicolo per aumentare la consapevolezza sulla salute mentale e favorire lo spirito di comunità.

Formazione per il personale e i docenti

Oltre alle attività aperte a studenti e collettivo, BWell prevede percorsi di sviluppo professionale rivolti a staff e faculty, per potenziare la capacità di supportare gli studenti di fronte a difficoltà emotive e accademiche.

Internal Academy – benessere degli studenti

Gli incontri dell’Internal Academy si tengono il 22 e il 29 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00, nella Sala Lettura Egea. In questi momenti, esperti di counseling Bocconi illustrano dati, segnali di disagio e strumenti pratici per intervenire efficacemente all’interno dell’ambiente universitario.

Webinar sulla gestione dello stress

Il 27 ottobre, dalle 12:00 alle 13:00, la dott.ssa Lettiero Annunziata condurrà un webinar dedicato al personale. Il percorso copre definizioni di stress lavorativo riconoscimento dei sintomi, strategie di intervento individuale e organizzativo, e indica i canali di supporto disponibili in Ateneo.

Con una programmazione così ricca e diversificata, BWell rappresenta un vero punto di riferimento per la cultura del benessere all’interno della Bocconi, offrendo a tutti i suoi membri l’opportunità di prendersi cura della propria salute mentale e fisica in modo integrato.