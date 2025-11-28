HIV in Italia: Diagnosi Tardive e Urgenza di Prevenzione Efficace

In prossimità della Giornata mondiale contro l’AIDS, che si celebra il 1° dicembre, è fondamentale esaminare i dati attuali relativi all’HIV in Italia. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la situazione è caratterizzata da una stabilità nelle diagnosi, ma con un aumento preoccupante delle persone che scoprono di essere infette in fase avanzata.

Le nuove terapie long acting e la profilassi pre-esposizione (PrEP) rappresentano strumenti chiave per prevenire l’infezione e gestire i casi già diagnosticati. Tuttavia, è essenziale aumentare il numero di test disponibili, migliorare l’informazione e facilitare l’accesso ai trattamenti, in linea con gli obiettivi fissati da UNAIDS per il 2030.

Situazione attuale dell’HIV in Italia

, il Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità ha registrato 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV, un numero che si mantiene sostanzialmente invariato rispetto ai 2.507 casi del 2024. L’incidenza nazionale si attesta a 4 casi ogni 100.000 residenti, un dato inferiore alla media europea di 5,9 casi per 100.000.

Modalità di trasmissione dell’HIV

La trasmissione del virus in Italia avviene principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti, sia tra eterosessuali che tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), quasi la metà delle nuove diagnosi è attribuibile a rapporti eterosessuali, mentre poco più del 40% riguarda uomini MSM. Un’altra percentuale, sebbene minore, è collegata all’uso di droghe per via iniettiva, dove il rischio è associato alla condivisione di aghi e attrezzature contaminate.

Diagnosi tardive e necessità di informazione

Un elemento critico emerso dai dati è la questione delle diagnosi tardive. Due terzi degli eterosessuali e oltre la metà degli MSM scoprono l’HIV quando il loro sistema immunitario è già compromesso. Questo ritardo è principalmente dovuto alla scarsa consapevolezza riguardo all’infezione e alla malattia correlata all’AIDS.

Per far fronte a questa situazione, l’Istituto Superiore di Sanità sottolinea l’urgenza di promuovere una cultura della prevenzione, specialmente tra i giovani e nelle popolazioni più vulnerabili.

Strategie di prevenzione e trattamento

La profilassi pre-esposizione (PrEP) rappresenta uno degli interventi più efficaci per prevenire l’infezione da HIV. Attualmente, è disponibile in formulazioni orali e iniettabili, e la sua accessibilità deve essere ampliata, anche al di fuori delle strutture sanitarie specializzate. La PrEP consente di proteggere le persone a rischio, riducendo significativamente la possibilità di contrarre il virus.

In aggiunta, le nuove terapie antiretrovirali long acting stanno rivoluzionando la gestione dell’HIV. Oltre il 95% dei pazienti in trattamento raggiunge una soppressione virale, trasformando l’infezione in una condizione cronica non trasmissibile, nota con l’acronimo U=U (Undetectable = Untransmittable).

Obiettivi futuri e necessità di azione

Nonostante i progressi, l’Italia è ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti da UNAIDS per il 2030. Questi includono una diagnosi precoce per la maggior parte delle persone infette e l’accesso universalmente garantito alla PrEP per le persone a rischio. Per raggiungere tali traguardi, è necessario un impegno concertato per migliorare l’accessibilità ai test, facilitare la prevenzione e garantire un collegamento efficace tra diagnosi e trattamento.

È cruciale che le istituzioni, i professionisti sanitari e le associazioni collaborino per sviluppare strategie integrate, che possano affrontare la sfida dell’HIV in modo efficace. Solo attraverso un approccio coordinato si potranno ottenere risultati significativi nella lotta contro questa epidemia silenziosa.