Il Potere del Silenzio: Scopri le Pratiche Olistiche per il Tuo Benessere

In un mondo frenetico come quello attuale, è fondamentale riscoprire l’importanza del silenzio e delle pratiche che ci aiutano a riconnetterci con noi stessi. In questo contesto, le serate dedicate al hatha yoga e alla meditazione guidata si presentano come un’opportunità preziosa per esplorare il nostro essere interiore.

Le attività inizieranno dalle 18.30 alle 20.00 con una sessione aperta a tutti, che avrà anche il sapore di una celebrazione per l’apertura del Mercatino di Dianella. Questo mercatino, che si svolgerà dal 2 al 21 dicembre, rappresenta un’importante iniziativa di solidarietà, con creazioni realizzate a mano dai soci e amici, il cui ricavato andrà a sostegno di progetti significativi.

Ritiro di silenzio e meditazione

Il silenzio possiede un potere risanante che permette di riflettere su se stessi. Per questo motivo, è in programma un ritiro di silenzio presso l’Oasi Divin Maestro a Camaldoli, condotto da insegnanti dell’Istituto di Firenze. Qui, si avrà l’opportunità di immergersi completamente in un’atmosfera di tranquillità e introspezione, fondamentale per comprendere meglio i propri pensieri e sentimenti.

Il valore della meditazione

Durante il ritiro, la pratica della meditazione consentirà di osservare la propria mente e di riconoscerne la natura. È attraverso il silenzio che si può trovare la calma necessaria per affrontare le sfide quotidiane, sviluppando una consapevolezza più profonda del proprio essere. Come affermava Swami Veda Bharati, “impariamo a donare amore in silenzio mentre impariamo a amare il silenzio”.

Sessioni tematiche e workshop

La programmazione annuale include una serie di sessioni tematiche che approfondiscono vari aspetti dello yoga e delle pratiche ad esso collegate. Tra i temi trattati, si segnala la lezione dedicata a “La forza del Guerriero, la stabilità della Montagna”, tenuta da Fiorenza Carmignani. Incontri come questi offrono l’opportunità di integrare nuove conoscenze e pratiche nella propria routine quotidiana.

Workshop online con esperti

In aggiunta, sono in fase di organizzazione workshop online aperti a tutti i soci, dove si esplorerà la filosofia dello yoga e si scopriranno i principali sistemi filosofici indiani. In questi incontri, i partecipanti potranno interagire con esperti come John Sellinger e Pierre Lefebvre, approfondendo i legami tra la Tradizione Himalayana e le varie correnti filosofiche.

Celebrazioni e meditazioni speciali

Un altro appuntamento imperdibile sarà la serata dedicata al 29° anniversario del Mahasamadhi di Swami Rama, un momento per riflettere e onorare la sua figura attraverso meditazioni e condivisioni. Si tratta di un’opportunità per rimanere uniti, non solo in ricordo del Maestro, ma anche per rafforzare il legame con la comunità.

Inoltre, nelle notti di luna piena, ci si incontrerà per meditare insieme, in continuità con la tradizione di Swami Veda Bharati. Questi momenti speciali permetteranno di unirsi in un’unica energia, creando un’atmosfera sacra che potenzia la pratica.

Partecipazione e opportunità di incontro

Per scoprire il potere del silenzio e delle pratiche olistiche, è possibile unirsi a queste iniziative. Le pratiche settimanali di hatha yoga e meditazione riprenderanno il 15 settembre, con eventi come kirtan, incontri divulgativi e workshop. Si attende la partecipazione per condividere esperienze arricchenti e trasformative.