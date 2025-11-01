Lezioni di Pilates Matwork e Yoga: Adatte a Tutte le Esigenze e Livelli

Nel cuore di Milano, il Centro Integral Yoga Shanti offre un’ampia gamma di corsi dedicati al benessere fisico e mentale. Tra questi, il Pilates Matwork rappresenta un’opzione ideale per chi desidera migliorare la propria flessibilità e postura, mentre le lezioni di yoga aiutano a raggiungere un equilibrio interiore.

La segreteria del centro è disponibile per fornire informazioni e supporto. Gli orari per le iscrizioni sono dal lunedì al giovedì, dalle 16:30 alle 20:15. Per contattare il personale online, è possibile farlo da lunedì a sabato, dalle 9:30 alle 12:30, tramite email o WhatsApp.

Come iscriversi ai corsi

Per partecipare ai corsi, sono disponibili diverse opzioni per l’iscrizione e il pagamento. È possibile registrarsi e pagare in contanti oppure tramite bonifico bancario intestato a “Centro Integral Yoga Shanti”, con l’indirizzo: Via Morosini 16, 20135 Milano. Per il bonifico, si consiglia di utilizzare i seguenti dati: Banca Popolare di Lodi, IBAN: IT39T0503401615000000002203.

In alternativa, è possibile effettuare l’iscrizione e il pagamento con bancomat o carta di credito. Inoltre, è offerta la possibilità di iscriversi attraverso la piattaforma Mindbody, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per completare la registrazione.

Corsi online

Per chi preferisce seguire i corsi da casa, è possibile iscriversi e procedere con il pagamento come indicato in precedenza. Al termine della registrazione, è richiesto di inviare un’email a [email protected] per ricevere il link per accedere alla lezione tramite Zoom.

Lezioni di Pilates Matwork

Le lezioni di Pilates Matwork si tengono ogni mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 e giovedì dalle 20:15 alle 21:15, condotte dall’esperta insegnante Paola Durga. Questo metodo, ideato da Joseph Pilates, è adatto a persone di tutte le età e condizioni fisiche, offrendo un approccio personalizzabile per ogni partecipante.

Il Pilates si distingue per la sua capacità di migliorare la postura e attivare in modo armonioso la muscolatura. Attraverso esercizi mirati, si lavora sull’equilibrio e si possono alleviare dolori cronici, specialmente quelli legati alla zona lombare e cervicale. La pratica aiuta a costruire una solida cintura addominale, fondamentale per sostenere la colonna vertebrale.

Benefici del Pilates

Con una pratica costante, gli allievi iniziano a percepire il proprio corpo in modo più consapevole, contribuendo a ridurre stress e tensioni accumulate. Il Pilates non solo rafforza i muscoli profondi dell’addome, ma migliora anche la circolazione sanguigna e la mobilità, favorendo una connessione profonda tra corpo e mente.

Le sessioni di Pilates si svolgono principalmente sul tappettino, utilizzando piccoli attrezzi come softball, elastici, pesi e il magic circle. Per le lezioni in presenza, il centro fornisce tutti i materiali necessari, mentre per chi partecipa online, è consigliabile procurarsi un elastico e un softball. È possibile contattare l’insegnante Durga per informazioni su dove acquistare gli attrezzi.

Informazioni e prenotazioni

Per ulteriori dettagli sui corsi, abbonamenti e tariffe, si invita a visitare la pagina dedicata. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a [email protected].

La segreteria del centro è disponibile per fornire informazioni e supporto. Gli orari per le iscrizioni sono dal lunedì al giovedì, dalle 16:30 alle 20:15. Per contattare il personale online, è possibile farlo da lunedì a sabato, dalle 9:30 alle 12:30, tramite email o WhatsApp.0