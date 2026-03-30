Influenza aviaria H9N2 in Italia: primo caso europeo e cosa cambia

Il 30 marzo 2026 è stato segnalato in Italia il primo caso umano europeo di Influenza aviaria h9n2, identificato in Lombardia in un uomo proveniente dall’Africa e con condizioni di salute fragili. Con la consulenza del dottor Luigi Bianchi, infettivologo dell’Ospedale Casilino di Roma, questo episodio viene inquadrato come un evento localizzato: i contatti stretti risultano negativi e non ci sono evidenze di diffusione da persona a persona. Resta tuttavia attiva la necessità di mantenere elevati livelli di sorveglianza e informazione pubblica.

Perché questo caso è importante

Il ritrovamento di un’infezione umana da H9N2 in Europa solleva interrogativi sulla capacità dei virus aviari di attraversare le specie, ma allo stesso tempo chiarisce alcuni punti rassicuranti: si tratta di un ceppo a bassa patogenicità e le indagini sui contatti hanno dato esito negativo. Parallelamente, è stato confermato un focolaio in un allevamento nell’aretino, a indicare come il virus circoli negli animali. L’evento sottolinea l’importanza di una rete diagnostica pronta a intercettare anomalie e di protocolli per ridurre i rischi in contesti professionali e zootecnici.

Che cos’è l’influenza aviaria e come si classifica

L’influenza aviaria è un’infezione virale che ha come ospiti principali gli uccelli, in particolare specie acquatiche selvatiche che fungono da serbatoio naturale. I virus si distinguono in ceppi a alta patogenicità (HPAI) e a bassa patogenicità (LPAI) in base alla loro virulenza negli uccelli domestici. Tra i sottotipi che hanno causato casi umani negli anni spiccano H5N1 e H7N9, noti per quadri clinici più severi, mentre H9N2 è associato tipicamente a forme più lievi ma rimane sotto osservazione scientifica.

Termini chiave

Con bassa patogenicità si indica un comportamento del virus che provoca sintomi lievi negli uccelli, ma non esclude la capacità di mutare. La sorveglianza epidemiologica serve proprio a monitorare queste alterazioni genetiche e i possibili salti di specie. È essenziale che reti come RespiVirNet e i laboratori sottoposti al coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità mantengano standard elevati per identificare rapidamente nuove varianti.

Trasmissione, sintomi e diagnosi

Il contagio umano avviene prevalentemente tramite contatto diretto ravvicinato con uccelli infetti o ambienti contaminati: piume, feci o superfici negli allevamenti rappresentano vettori possibili. L’infezione può entrare attraverso le vie respiratorie o le mucose, quindi anche gesti quotidiani non protetti possono esporre al rischio. Per i ceppi come H9N2 il quadro clinico umano tende a ricordare un’influenza stagionale con febbre, malessere, tosse e dolori muscolari, mentre sottotipi più aggressivi possono provocare polmonite e complicanze gravi.

Diagnosi di laboratorio

La conferma si ottiene tramite test di laboratorio: i medici prelevano tamponi naso-faringei o faringei e ricercano il materiale genetico virale con PCR in tempo reale, una tecnica sensibile che individua anche piccole quantità di virus. In alcuni casi si eseguono analisi sierologiche per rilevare anticorpi e comprendere esposizioni pregresse. Una diagnosi rapida permette di attivare le misure di controllo e, se necessario, iniziare una terapia antivirale.

Trattamento, prevenzione e messaggi pratici

La gestione clinica dipende dal sottotipo e dalla gravità. Per infezioni lievi da H9N2 il trattamento è di solito sintomatico: riposo, idratazione e antipiretici. Per casi più complessi possono essere impiegati antivirali come Oseltamivir, più efficaci se somministrati precocemente. Al momento non esistono vaccini destinati alla popolazione generale per ceppi come H9N2, mentre la ricerca continua a esplorare soluzioni preventive.

Consigli pratici e sicurezza alimentare

È importante ricordare che il consumo di carne e uova correttamente cotte non è fonte di contagio: il calore inattiva il virus. Chi lavora a contatto con pollame deve adottare dispositivi di protezione individuale e procedure igieniche rigorose. Le filiere alimentari europee e italiane sono soggette a controlli stringenti che riducono il rischio lungo la catena produttiva. Infine, la prevenzione collettiva passa attraverso una sorveglianza attiva, la trasparenza nelle comunicazioni e la cooperazione tra servizi sanitari, veterinari e laboratori.

Ruolo delle istituzioni

La rete di monitoraggio che coinvolge laboratori regionali, RespiVirNet e l’Istituto Superiore di Sanità è fondamentale per intercettare tempestivamente nuovi casi e contenere eventuali focolai. L’azione combinata di controlli negli allevamenti, diagnosi rapida e tracciamento dei contatti rimane la strategia più efficace per proteggere la popolazione senza allarmismi non giustificati.