Inquinamento e salute infantile: cosa sapere per proteggere i più piccoli

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’inquinamento e i suoi effetti sulla salute ha raggiunto un livello senza precedenti. I più vulnerabili, i bambini, sono particolarmente esposti a nemici invisibili come smog, microplastiche e sostanze tossiche. Recenti studi rivelano che in Italia un bambino su quattro soffre di bronchite asmatica e che uno su tre è affetto da rinite allergica. Davanti a questi numeri, la comunità scientifica lancia un allarme chiaro: l’inquinamento atmosferico non è solo una questione di salute pubblica, ma rappresenta una vera e propria emergenza per la salute respiratoria infantile.

La vulnerabilità dei bambini a inquinamento e tossine

I pediatri della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) sottolineano che i bambini sono particolarmente vulnerabili a causa della loro fisiologia. Assorbono in proporzione più inquinanti rispetto agli adulti e il loro sistema respiratorio è ancora in fase di sviluppo. Si stima che oltre il 90% della popolazione mondiale respiri aria contaminata, e nel 2021 l’inquinamento ha causato ben 8,1 milioni di decessi, di cui 700.000 bambini sotto i cinque anni, per lo più nei paesi a basso reddito. Questi dati raccontano una storia inquietante e invitano a riflettere sull’importanza di un ambiente sano per i più giovani.

Le fonti di inquinamento non si limitano all’aria aperta; molte sostanze tossiche possono trovarsi anche nei nostri spazi domestici. Fumi di sigaretta, emissioni delle stufe, spray per la pulizia e vernici possono contribuire a un ambiente malsano. Arieggiare frequentemente gli ambienti e utilizzare prodotti meno tossici sono semplici accorgimenti che possono fare la differenza. Giovanni Viegi, pneumologo ed epidemiologo del CNR, consiglia di adottare una routine di pulizia e ventilazione per ridurre l’esposizione a sostanze nocive.

Microplastiche: un rischio emergente

Un altro aspetto preoccupante riguarda le micro e nanoplastiche, particelle invisibili che sono state trovate nel sangue, nei polmoni e persino nella placenta. Giacomo Toffol, pediatra di famiglia, spiega che queste particelle possono trasportare sostanze tossiche come ftalati e metalli pesanti, con effetti potenzialmente devastanti sullo sviluppo fetale e sul sistema endocrino. La consapevolezza di questo rischio ha portato a una campagna nazionale di prevenzione, promossa da diverse società scientifiche, per educare le famiglie sui pericoli delle plastiche.

È fondamentale considerare anche il ruolo degli stili di vita. La qualità dell’aria, l’alimentazione e l’attività fisica hanno un impatto significativo sulla salute dei bambini fin dai primi mesi di vita. Maria Elisa Di Cicco, ricercatrice di Pediatria all’Università di Pisa, mette in evidenza che non si tratta solo di genetica o medicina: ogni aspetto della vita di un bambino contribuisce alla sua salute generale.

Disuguaglianze sociali e salute respiratoria

Le disuguaglianze sociali aggravan la situazione; i bambini che vivono in aree più inquinate o in abitazioni malsane hanno una maggiore probabilità di sviluppare asma e infezioni respiratorie. La Simri insiste sulla necessità di un approccio innovativo, una “medicina ambientale” che non solo curi i sintomi, ma che identifichi e prevenga le cause ambientali delle malattie respiratorie.

La situazione è complessa e richiede un’azione collettiva. È cruciale che genitori, educatori e professionisti della salute lavorino insieme per garantire che i bambini crescano in un ambiente sano e protetto. Monitorare la qualità dell’aria, educare sulla prevenzione e promuovere stili di vita sani sono passi fondamentali per proteggere le future generazioni.