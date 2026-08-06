Ritiro Yoga nel Salento: 6 giorni di pratica Rocket con Ambra Vallo

Nel cuore del Salento, dal 1 al 6 agosto 2026, si terrà un ritiro di yoga unico, guidato dall’esperta Ambra Vallo. Questo corso intensivo di Rocket Training è progettato per risvegliare il corpo e la mente, offrendo una pratica dinamica e rigenerante.

Ambra Vallo, ex ballerina del Birmingham Royal Ballet, ha scoperto lo yoga come strumento di guarigione e benessere. La sua passione per la pratica l’ha portata a specializzarsi in diverse discipline, tra cui l’Ashtanga Vinyasa, il Rocket Yoga e il Forrest Yoga.

Le origini del Rocket Yoga

Il Rocket Yoga è una pratica innovativa sviluppata da Larry Schultz, che ha riorganizzato le sequenze tradizionali dell’Ashtanga Vinyasa. Le tre routine principali, Rocket I, II e III, sono progettate per lavorare su diverse parti del corpo, migliorando la flessibilità, la forza e la consapevolezza.

La Rocket I si concentra sulla parte inferiore del corpo e sul rafforzamento del core, mentre la Rocket II lavora sull’equilibrio delle braccia, sui piegamenti della schiena e sull’apertura delle anche. La Rocket III conosciuta anche come Happy Hours o BBQ Rocket, è una combinazione delle prime due, con una serie di posture capovolte e impegnative.

I benefici della pratica Rocket

Questa pratica è ideale per chi cerca di migliorare la propria flessibilità e forza, ma anche per chi desidera una pratica più dinamica e coinvolgente. Le sequenze Rocket sono progettate per aprire le articolazioni principali e i canali delle nadi, permettendo all’energia di fluire liberamente.

Ambra Vallo sottolinea l’importanza di adattare la pratica alle esigenze individuali, offrendo modifiche per rendere la pratica accessibile a tutti. L’obiettivo è portare maggiore consapevolezza al corpo e aumentare la coscienza, promuovendo una trasformazione graduale.

Il ritiro nel Salento

Il ritiro si terrà presso l’Agricola Samadhi, un agriturismo biologico nel cuore del Salento. Questo luogo sereno e accogliente offre un ambiente perfetto per una settimana di pratica, relax e connessione.

Il programma include sessioni di yoga, pasti biologici vegani e vegetariani, e trattamenti olistici aggiuntivi. Gli ospiti potranno godere della piscina esterna, dell’area benessere e del giardino, mentre lo staff sarà a disposizione per organizzare escursioni e visite guidate.

Il costo del ritiro è di 800 sterline, e per confermare la prenotazione è richiesta una caparra di 300 euro. La politica di cancellazione prevede una penale del 100% del soggiorno in caso di cancellazione entro 30 giorni dall’arrivo.

Per chi cerca un’esperienza di benessere e scoperta, questo ritiro nel Salento è un’opportunità unica per immergersi nella pratica del Rocket Yoga e godere delle bellezze del territorio.