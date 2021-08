Il karkadè ha delle proprietà benefiche davvero molto importanti per l’organismo. Si tratta infatti di una bevanda dissetante e rinfrescante dal sapore lievemente acidulo che si presenta con un colore rosso intenso. Chiaramente è bene non esagerare con le dosi in quanto se si eccede ci sono controindicazioni da tenere in considerazione.

Proprietà del karkadè

Le proprietà del karkadè sono innumerevoli, infatti questa bevanda è ricca di acidi organici che risultano utili a migliorare la salute delle vie urinarie per via dell’azione antisettica e diuretica. Risulta quindi molto utile in caso di cistite.

Il karkadè è ricco di vitamina C e quindi possiede un’azione antiossidante, antinfluenzale e vitaminizzante. Questa pianta è in grado anche di migliorare la salute dei vasi sanguigni per via dell’azione vasoprotettiva che combatte fragilità capillare e anche la couperose.

Secondo alcuni studi recenti è anche un rimedio per l’ipertensione e quindi le persone che soffrono di pressione alta dovrebbero assumerlo regolarmente.

Questa pianta contiene anche buone quantità di mucillagini e quindi svolge un’azione lenitiva e protettiva nei confronti dei tessuti dell’organismo. Per tale motivo è consigliata in caso di infiammazione delle mucose.

Uso del karkadè

Con il karkadè si realizza una famosa bevanda dal gusto molto apprezzato.

Per prepararla è necessario semplicemente versare un cucchiaio di fiori di karkadè in acqua bollente e poi spegnere il fuoco. Successivamente si deve coprire il tutto e lasciare in infuzione per dieci minuti prima di filtrare.

L’infuso si può bere caldo oppure freddo a seconda dei gusti e a seconda anche della stagione.

Controindicazioni del karkadè

In generale il karkadè non ha controindicazioni, ma è comunque fondamentale non esagerarare con la quantità perchè in eccesso ha effetti lassativi anche molto importanti.

Il karkadè contiene grandi quantità di vitamine e per questo è fondamentale non esagerare con la sua assunzione durante la gravidanza e l’allattamento.