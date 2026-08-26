La 21ª edizione di Yoga Radio Bruno Estate si conclude con una serata indimenticabile

La 21ª edizione di Yoga Radio Bruno Estate si è conclusa con un grande spettacolo a Carpi in provincia di Modena. L’evento, condotto da Enrico Papi e Noemi ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama nazionale.

Dopo le tappe di RiccionePiacenza e Reggio Emilia l’ultima serata è stata registrata in Piazza dei Martiri il cuore pulsante di Carpi. Lo spettacolo, in onda martedì 25 agosto alle 21.20 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity ha riscosso un grande successo di pubblico.

Gli artisti che hanno animato l’ultima serata

La quarta e ultima puntata di Yoga Radio Bruno Estate ha visto esibirsi alcuni dei nomi più celebri della musica italiana. Tra gli artisti che hanno calcato il palco di Piazza dei Martiri ci sono Elettra LamborghiniAnnaRicchi e PoveriBaby KNekMr. RainFabio RovazziFred De PalmaGaiaBenji & FedePaola IezziSarah ToscanoMerk & Kremont e Lorenzo Salvetti.

Lo spettacolo ha offerto un mix di generi musicali e stili diversi, trasformando Piazza dei Martiri in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto. Gli artisti si sono alternati sul palco, regalando al pubblico emozioni intense e momenti indimenticabili.

La conduzione di Enrico Papi e Noemi

La serata è stata condotta con maestria da Enrico Papi e Noemi affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. La coppia di conduttori ha saputo intrattenere il pubblico con battute e interviste dal backstage, creando un’atmosfera di complicità e divertimento.

Enrico Papi, noto per la sua simpatia e professionalità, ha portato sul palco la sua esperienza ventennale nel mondo dello spettacolo. Noemi, con la sua voce straordinaria e il suo carisma, ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua presenza scenica.

Le interviste e i momenti backstage

Oltre alle esibizioni musicali, la serata ha offerto al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino alcuni degli artisti più amati. Le interviste dal backstage hanno permesso di scoprire aneddoti e curiosità sui protagonisti della musica italiana.

Enrico Papi e Noemi hanno intervistato gli artisti, chiedendo loro di raccontare le loro esperienze e i loro progetti futuri. Questi momenti di confidenza hanno reso lo spettacolo ancora più coinvolgente, creando un legame speciale tra gli artisti e il pubblico.

Come rivedere lo spettacolo in tv

Per chi non ha potuto partecipare alla serata o per chi vuole rivivere i momenti più emozionanti, lo spettacolo sarà trasmesso in tv martedì 25 agosto alle 21.20 su Italia 1. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity permettendo a tutti di godere dello spettacolo comodamente da casa.

Questa edizione di Yoga Radio Bruno Estate ha confermato il suo ruolo di appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Con una location suggestiva, artisti di fama nazionale e una conduzione brillante, la serata di Carpi ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori.