Adriana Volpe è un volto molto apprezzato del piccolo schermo. L’ex modella e conduttrice televisiva è nata nel 1973 e continua ancora oggi a sfoggiare un fisico davvero invidiabile. Il corpo della donna è longilineo di natura, ma per mantenere la linea è chiaro che ci sia molto impegno.

Scopriamo dunque qual è la dieta di Adriana Volpe.

La dieta di Adriana Volpe

Adriana Volpe sfoggia un fisico asciutto nonostante si stiano sempre di più avvicinando i cinquant’anni anche per lei. L’attuale opinionista del Grande Fratello vanta una silhouette perfetta grazie alle sane abitudini che è solita tenere.

Qualche anno fa la donna aveva svelato di non seguire una dieta ferrea e restrstrittiva, infatti ha spiegato di mangiare un po’ di tutto dando preferenza ad alimenti sani.

La donna ha ammesso che fino a qualche tempo non faceva attenzione alle etichette degli alimenti che acquistava. Oggi invece è molto più attenta alla provenienza degli alimenti che compra e sceglie di solito quelli biologici.

Cosa mangia Adriana Volpe

La Volpe segue quindi un regime alimentare molto simile alla classica dieta mediterranea, ma a volte si concede alcuni sgarro. In particolare la donna non resiste alla colazione con cappuccino e cornetto, inoltre a pranzo spesso consuma pasta al pomodoro oppure pasta al ragù.

Durante il pomeriggio la conduttrice consuma uno yogurt e della frutta di stagione.

I segreti di Adriana Volpe per restare in forma

Tra i segreti che Adriana Volpe ha per restare in forma c’è di certo quello di preferire le proteine vegetali a quelle animali. La donna infatti non consuma molta carne preferendo verdure e legumi di diverso tipo.

In generale comunque il proncipale segreto della donna consiste nel regolarsi con le porzioni.

La donna consuma quasi tutti gli alimenti, ma in ogni caso non esagera mai per evitare di appesantirsi.

Infine, la conduttrice non beve nemmeno molti alcolici.