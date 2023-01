La dieta di Katie Holmes: come si mantiene in forma l’attrice?

Katie Holmes, l’amata Joey di “Dawson’s Creek”, ora è una mamma e un’attrice affermata. Katie Holmes ha superato i 40 anni ma resta sempre in forma smagliante. Merito della dieta e dell’allenamento che pratica costantemente. Ecco come si mantiene in forma l’attrice, ex moglie di Tom Cruise.

La dieta di Katie Holmes:come si mantiene in forma

Mamma di Suri Cruise, nata dal matrimonio con il collega attore Tom Cruise, l’attrice originaria di Toledo ha festeggiato 44 anni. Ma si mantiene in forma come quando aveva 20 anni, seguendo una dieta mirata. Come ha raccontato la stessa attrice al tabloid People, “Non mangio tutto quello che voglio”.

Dalle porzioni di frutta alla verdura quotidiana raccomandata (minimo 3).

La giornata di Katie Holmes inizia con uno smoothie a base di ortaggi verdi e prosegue con piatti preparati a casa mixando pesce, ortaggi, cereali, pasta (poca) e salsa di pomodoro.

Quando proprio vuole fare uno sgarro, l’attrice di Hollywood si concede qualche gustoso piatto di street food messicano, su tutti la quesadilla con salse e formaggio.

Segreti di bellezza di Katie Holmes

Dieta, sport e trattamenti beauty è la fusione migliore per mantenere la perfetta forma fisica.

Tanto più dopo i 40 anni, come fa Katie Holmes.

All’alimentazione sana e bilanciata, l’attrice affianca sempre l’allenamento a cui dedica buona parte della giornata quando è libera dai vari impegni. Katie si allena almeno 4 volte a settimana praticando spinning, boxe, ma anche facendo un corso di danza. In questo modo allena il fisico e la mente dal momento che fa lezioni di yoga.

Per quanto riguarda la dieta, come anticipato a base di frutta e verdura, evita il cibo spazzatura anche se compensa con alimenti sani il giorno seguente.

Katie Holmes non consuma mai troppi carboidrati e questo le permette di restare in forma.