Sabrina Salerno: la dieta e l’allenamento della showgirl

Sabrina Salerno è diventata una vera icona durante gli anni Ottanta arrivando alla ribalta grazie alla canzone Boys. Il successo della donna è poi cresciuto ancora di più grazie alla partecipazione a Sanremo con Jo Squillo dove portarono la canzone Siamo Donne.

Nonostante gli anni siano passati anche per Sabrina Salerno, la donna continua a vantare un fisico sexy davvero invidiabile. Scopriamo qual è la sua dieta e come fa a restare così in forma.

I segreti di Sabrina Salerno per un fisico perfetto

Per mantenere un fisico perfetto, Sabrina Salerno sta molto attenta alle sue abitudini. La donna infatti non solo segue una dieta e pratica attività fisica, ma fa attenzione anche ad avere uno stile di vita salutare.

Ad esempio la Salerno dorme almeno otto ore al giorno per potersi risvegliare sempre in piena forma. Per la donna è essenziale infatti riposarsi per molte ore al giorno allo scopo di mantenersi davvero in salute e di vivere bene.

Chiaramente per non mettere su chili di troppo la donna fa anche grande attenzione a quello che mangia.

La dieta di Sabrina Salerno

La dieta di Sabrina Salerno è davvero molto sana ed equilibrata.

L’icona sexy degli anni Ottanta indatti consuma regolarmente frutta e verdura, inoltre mangia anche molte zuppe.

La cantante si concede comunque anche alcuni piatti salati molto sfiziosi come la pizza oppure un bel piatto di spaghetti al pomodoro.

Sabrina Salerno non assume zuccheri e quindi è in grado di vivere bene anche senza mangiare dolci. La cantante italiana però non riesce a rinunciare a un calice di vino rosso durante i pasti.

L’allenamento di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno si allena molto spesso praticando soprattutto Trx e pole dance. La donna ama questo tipo di attività fisica che le permette di migliorare la sua flessibilità, l’equilibrio, la coordinazione e anche la concentrazione.

La cantante si allena circa tre volte alla settimana, ma quando riesce si allena anche cinque volte alla settimana.