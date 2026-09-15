Come scegliere la leche infantile giusta: numeri, formule speciali e consigli

Scegliere la leche infantile giusta per il proprio bambino può essere un compito complesso, soprattutto per i genitori alla prima esperienza. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, come Blemil, Almirón, Nutribén e Nan, e una miriade di sigle come AR, HA, Confort e Pro, è facile sentirsi sopraffatti. Questa guida ti aiuterà a navigare tra le diverse opzioni, spiegando cosa significano i numeri sulle latte, quando è necessario cambiare fase e quali formule speciali sono davvero utili.

Le leche infantili, o formule, sono sostituti del latte materno adattati per diverse fasi di crescita: inizio (0-6 mesi), proseguimento (6-12 mesi) e crescita (12-36 mesi). Sono progettate per lattanti che non assumono latte materno, lo combinano con la formula o hanno iniziato lo svezzamento. È importante non usare il latte vaccino intero come base dell’alimentazione prima dei 12 mesi.

Leche 1, 2 o 3: cosa significano i numeri e a che età tocca ognuna

La numerazione sulle latte non è solo marketing, ma è regolata dalla normativa europea (Regolamento UE 2016/127). Ogni numero indica una fase nutrizionale diversa con requisiti specifici di proteine, ferro e profilo lipidico.

La leche 1 o di inizio è formulata per coprire da sola le necessità del bambino tra 0 e 6 mesi. È povera di proteine e più vicina al profilo del latte materno, con ferro e acidi grassi LC-PUFA (ARA e DHA) obbligatori dal 2020. È la formula che deve reggere da sola quando il seno non c’è o non basta.

La leche 2 o di proseguimento si introduce a partire dai 6 mesi quando è già iniziata l’alimentazione complementare. Apporta più proteine e ferro perché il bambino mangia anche altri alimenti, ma resta comunque un latte adattato e non va sostituito con latte vaccino intero prima dell’anno.

La leche 3 o di crescita è formulata per bambini da 12 a 36 mesi, con più ferro e vitamina D rispetto al latte vaccino intero. Può essere utile soprattutto nei bambini con dieta poco varia. L’AEPED riconosce che non è obbligatoria se l’alimentazione è equilibrata, ma può essere uno strumento ragionevole in molti casi, soprattutto nei piccoli che mangiano poco o male.

Come scegliere una formula standard quando non ci sono problemi medici

Se il tuo bambino non ha allergie, né reflusso diagnosticato né coliche importanti, qualsiasi leche 1 standard delle principali marche rispetta esattamente gli stessi requisiti di legge. La differenza tra Blemil 1 Optimum Evolution, Almirón Profutura 1 o Nutribén Innova 1 non sta nel fatto che il tuo bambino crescerà di più con una rispetto all’altra. Sta in sfumature che a volte contano e a volte no.

Cosa conviene guardare sull’etichetta:

Profilo proteico rapporto caseina/siero. Quanto più vicino al 40/60 del latte materno, tanto migliore è la digeribilità.

rapporto caseina/siero. Quanto più vicino al 40/60 del latte materno, tanto migliore è la digeribilità. Sorgente di grassi la presenza di MFGM (membrana del globulo grasso del latte) e di HMOs (oligosaccaridi identici a quelli del latte materno) segna la differenza tra gamme premium e basiche.

la presenza di MFGM (membrana del globulo grasso del latte) e di HMOs (oligosaccaridi identici a quelli del latte materno) segna la differenza tra gamme premium e basiche. Assenza di olio di palma non è dimostrato come problema di salute, ma molte famiglie preferiscono evitarlo e oggi praticamente tutte le gamme alte lo hanno eliminato.

non è dimostrato come problema di salute, ma molte famiglie preferiscono evitarlo e oggi praticamente tutte le gamme alte lo hanno eliminato. Marca con cui mamma o papà si sentono tranquilli anche l’aderenza alle poppate conta. Se ogni mattina deve litigare con la latta, il latte non sta facendo bene il suo lavoro.

Quando qualcuno ci chiede ‘prendo la più cara?’ la risposta onesta è: non automaticamente. Un bambino che tollera bene una formula standard può continuare con quella per tutti i primi 6 mesi senza problemi.

Blemil vs Almirón: due modi di intendere la formula adattata

Blemil, del laboratorio Ordesa (barcellonese), punta su gamme con nomi come Optimum Evolution, Optimum Bio, Confort o Advance nella versione digestiva. Almirón, di Danone Nutricia, propone le linee Advance, Digest, Profutura e Sinelac come principali.

Nella pratica al banco:

BLEMIL Optimum Evolution incorpora MFGM, oligosaccaridi HMO strutturalmente identici a quelli del latte materno, LC-PUFA ad alto dosaggio e segue i riferimenti scientifici più recenti nelle formule di gamma alta. È la linea di punta proposta da Ordesa.

incorpora MFGM, oligosaccaridi HMO strutturalmente identici a quelli del latte materno, LC-PUFA ad alto dosaggio e segue i riferimenti scientifici più recenti nelle formule di gamma alta. È la linea di punta proposta da Ordesa. ALMIRÓN Profutura è la gamma premium di Danone, con il complesso Duobiotik (miscela proprietaria di prebiotici GOS e postbiotici da fermentazione). È quella che compete direttamente con Blemil Optimum.

è la gamma premium di Danone, con il complesso Duobiotik (miscela proprietaria di prebiotici GOS e postbiotici da fermentazione). È quella che compete direttamente con Blemil Optimum. ALMIRÓN Advance con Pronutra è la gamma standard, con prebiotici GOS/FOS e profilo lipidico adattato. Funziona bene nei bambini senza problemi digestivi ed è spesso oggetto di promozioni aggressive.

con Pronutra è la gamma standard, con prebiotici GOS/FOS e profilo lipidico adattato. Funziona bene nei bambini senza problemi digestivi ed è spesso oggetto di promozioni aggressive. ALMIRÓN Digest contiene proteine parzialmente idrolizzate e amido; è pensata per lattanti con digestione un po’ difficoltosa o coliche lievi. Non è un trattamento per APLV, attenzione.

contiene proteine parzialmente idrolizzate e amido; è pensata per lattanti con digestione un po’ difficoltosa o coliche lievi. Non è un trattamento per APLV, attenzione. BLEMIL Confort è la risposta di Ordesa alle coliche e alla stipsi lieve: proteina parzialmente idrolizzata, meno lattosio e profilo lipidico più digeribile.

Nessuna è ‘migliore’ in astratto. Può però esserci quella che si adatta meglio al tuo bambino concreto. L’importante è dare ogni formula per due settimane prima di giudicare.

In farmacia, quando qualcuno ci chiede se passare da Blemil ad Almirón perché il bambino piange troppo spesso, la prima cosa che facciamo è chiedere come sono organizzate le poppate, come dorme il piccolo, qual è l’aumento ponderale recente e se il pediatra lo ha visitato all’ultimo controllo programmato. Molte volte il problema non è il latte ma i ritmi quotidiani. Altre volte invece sì ed allora vale la pena provare una formula diversa per almeno due settimane prima di trarre conclusioni. Se non hai chiaro da dove iniziare, scrivici pure: ti aiutiamo a scegliere senza vendere fumo.