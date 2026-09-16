Via Roma pedonale: Torino e Palermo celebrano la mobilità sostenibile

Torino e Palermo hanno recentemente vissuto giornate memorabili senza auto, trasformando le loro vie principali in spazi vivibili e pieni di vita. Questi eventi non solo hanno ridotto il traffico, ma hanno anche promosso la mobilità sostenibile e creato momenti di condivisione unici per i cittadini.

In entrambe le città, le strade sono state animate da musica, cultura e iniziative che hanno coinvolto migliaia di persone, dimostrando che è possibile ripensare gli spazi urbani in modo innovativo e inclusivo.

Torino: via Roma diventa un palcoscenico aperto

Sabato 12 settembre, Torino ha inaugurato il chilometro pedonale di via Roma con un evento che ha attirato una folla numerosa. La strada, solitamente trafficata, è stata trasformata in un palcoscenico aperto dove musica, danza e arte hanno preso il sopravvento. Alle 18.30, il sindaco Lo Russo ha tagliato il nastro, dando il via a una serata indimenticabile.

Tra i momenti più emozionanti, un pianista ha suonato Bohemian Rhapsody su un pianoforte posizionato all’imbocco da piazza Carlo Felice, mentre poco distante, Dario Rossi ha creato musica con secchi, padelle e lastre d’acciaio. La presenza di artisti di strada ha reso l’atmosfera ancora più vivace, offrendo nuove opportunità per chi vive di arte.

In piazza CLN, il passato cinematografico di Torino è stato celebrato con il ritorno del Blue Bar di Profondo Rosso un omaggio al film cult di Dario Argento. Molti cittadini hanno partecipato con entusiasmo, rivivendo momenti di nostalgia e scoprendo nuove passioni.

Piazza San Carlo, conosciuta come il salotto di Torino, ha ospitato balli in abiti ottocenteschi e sfide di flessioni tra giovani, creando un mix di eleganza e divertimento. La serata si è conclusa con una marcia musicale dei Funk Off, una marching band toscana che ha coinvolto la folla in una coreografia spontanea.

Palermo: una domenica senza auto tra eventi e promozioni

Domenica 20 settembre, Palermo ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con un evento speciale: la chiusura al traffico di via Roma e via della Libertà. La città ha vissuto una giornata diversa dal solito, con iniziative che hanno promosso la mobilità sostenibile e la riappropriazione degli spazi pubblici.

Via Roma è stata chiusa alle auto dalle 9 alle 13, con un programma ricco di eventi che ha coinvolto tutte le otto circoscrizioni. Tra le iniziative più apprezzate, una pedalata dalla Zisa a Borgo Nuovo e una passeggiata guidata attraverso luoghi storici della IV Circoscrizione.

Nel pomeriggio, via della Libertà è stata chiusa al traffico dalle 15 alle 20, con flash mob, passeggiate e punti informativi dedicati alla mobilità sostenibile. Le aziende di trasporto pubblico e sharing mobility hanno offerto promozioni e sconti per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Palermo attraverso l’Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile, con il supporto di associazioni e movimenti cittadini che da tempo promuovono la mobilità sostenibile. La giornata ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini, dimostrando che è possibile vivere la città in modo diverso, con meno traffico e più spazio per la comunità.

Il messaggio per il futuro

Questi eventi non sono solo momenti di svago, ma anche un segnale concreto per il futuro delle nostre città. Torino e Palermo hanno dimostrato che è possibile ripensare gli spazi urbani, ridurre il traffico e promuovere la mobilità sostenibile. La musica dal vivo, gli artisti di strada e le iniziative culturali hanno creato un’atmosfera unica, coinvolgendo i cittadini e rendendo le strade più vivibili.

Il messaggio è chiaro: le città devono vivere, la gente deve uscire e mettersi in tasca il telefonino per un po’. La mobilità sostenibile non è solo un’opzione, ma una necessità per il benessere delle comunità e la qualità della vita urbana.