Corso di yoga per bambini a Modena: date, iscrizioni e benefici

In un mondo sempre più frenetico, anche i più piccoli hanno bisogno di momenti di relax e benessere. A Modena, un’iniziativa unica sta prendendo forma: un corso di yoga dedicato ai bambini, pensato per aiutarli a crescere in armonia con se stessi e con il mondo che li circonda.

Lo yoga per bambini non è solo un’attività fisica, ma un vero e proprio viaggio di autoconsapevolezza e crescita personale. Le sessioni, tenute da esperte del settore, sono progettate per essere divertenti e coinvolgenti, utilizzando giochi, storie e tecniche di respirazione per insegnare ai bambini l’importanza del benessere psicofisico.

Le date e il luogo del corso

Il corso si terrà presso lo Spazio Anderlini situato in via Anderlini 89/D al primo piano. Le sessioni sono programmate per le domeniche 20 settembre, 4 e 18 ottobre, 15 e 29 novembre dalle 10.00 alle 11.00. Le date sono state scelte per offrire una frequenza regolare che permetta ai bambini di trarre il massimo beneficio dalla pratica dello yoga.

Come partecipare e i costi

Per informazioni sulle iscrizioni e i costi, è possibile contattare gli organizzatori tramite l’indirizzo email eduyogaconlaura@ o chiamare Laura B. al numero 3470027693 e Laura P. al numero 3490928854. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.

Per partecipare al corso, è necessaria la tessera Arci che può essere fatta anche in loco. Questo corso è un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Per un riuso sociale e collettivo del bene confiscato alla criminalità organizzata dimostrando l’impegno delle istituzioni nel promuovere attività educative e di benessere per i più giovani.

I benefici dello yoga per i bambini

Lo yoga offre numerosi benefici per i bambini, tra cui il miglioramento della concentrazione la riduzione dello stress e l’aumento della flessibilità fisica. Le tecniche di respirazione insegnate durante le sessioni aiutano i bambini a gestire le emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

Inoltre, lo yoga promuove un senso di comunità e condivisione permettendo ai bambini di interagire con i loro coetanei in un ambiente positivo e stimolante. Le esperte Laura B. e Laura P. utilizzano un approccio ludico e creativo per rendere ogni sessione un’esperienza unica e memorabile.

Non perdere l’opportunità di far vivere ai tuoi bambini un’esperienza di benessere e crescita. Iscriviti al corso di yoga per bambini a Modena e scopri i benefici di questa pratica millenaria adattata ai più piccoli.