Il Liforme Yoga Strap si è affermato negli ultimi anni come uno degli accessori più ricercati sia da principianti che da yogi esperti. Non è solo una cinghia di tessuto, ma un vero e proprio strumento di precisione che aiuta a mantenere l’allineamento corretto durante le asana, a proteggere le articolazioni e a favorire una progressiva crescita della flessibilità.

LoopForMe™: l’allineamento misurato in modo intuitivo

Al centro del valore aggiunto del Liforme Yoga Strap troviamo il brevetto LoopForMe™ Guidance. Si tratta di una serie di marcatori numerati e di intervalli a quarti di centimetro stampati lungo tutta la lunghezza della cinghia. Questi indicatori consentono di restituire con precisione la stessa lunghezza di loop utilizzata in una posa precedente, eliminando la necessità di misurazioni approssimative o di continui aggiustamenti durante la pratica.

Marcatori numerati e intervalli visibili

I numeri, dipinti in colore contrastante, scorrono da 0 a 150 cm, con tacche ogni 5 cm e segnalazioni più sottili a ogni 2,5 cm. Grazie a questo sistema, lo praticante può impostare rapidamente la lunghezza ideale per un plank, un ponte o un’estensione della gamba, e osservare in tempo reale i progressi di mobilità settimana dopo settimana.

Materiali premium e rispetto per l’ambiente

La cinghia è realizzata con una miscela selezionata di 60% cotone organico certificato OCS e 40% fibra di bambù. Questa combinazione garantisce una resistenza meccanica pari a quella dei tradizionali cinturini sintetici, ma con una sensazione al tatto più morbida e naturale. Il cotone organico assicura l’assenza di pesticidi, mentre il bambù, ricavato da piante a crescita rapida, conferisce elasticità e traspirabilità.

Design vegano e imballaggio riciclabile

Il prodotto è certificato vegan e non tossico privo di plastica monouso nella confezione. L’imballaggio è interamente riciclabile, un ulteriore passo verso un consumo più consapevole. Questo approccio è in linea con la filosofia di Liforme, che non si limita a creare strumenti per lo yoga, ma punta a ridurre l’impatto ecologico di ogni singolo articolo.

Uso pratico e benefici concreti

Grazie al sistema di aggancio in lega leggera il cinturone si fissa con un moschettone ergonomico che impedisce scivolamenti anche sotto forte tensione. Questo permette di mantenere la posizione senza dover “riavvolgere” continuamente la cinghia, favorendo una concentrazione più profonda sulla respirazione e sulla postura.

Tra i vantaggi più evidenti troviamo: allungare la distanza di raggiungimento quando le mani non arrivano ai piedi; supportare l’allineamento della colonna e delle spalle durante le piegamenti in avanti; approfondire gli allungamenti senza forzare i muscoli; e costruire stabilità in pose di equilibrio o di riposo, grazie al punto di ancoraggio aggiuntivo. L’uso costante della cinghia contribuisce a una più lenta e sicura evoluzione della mobilità, riducendo il rischio di infortuni.