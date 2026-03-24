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Mala e meditazione: modelli, materiali e offerte per la pratica quotidiana

Una panoramica pratica sui diversi tipi di mala, con esempi di modelli e offerte per orientarti nell'acquisto

Il mala è molto più di un semplice accessorio: è uno strumento usato nella meditazione e nelle pratiche yoga per accompagnare il respiro, i mantra e l’intenzione. Nell’uso contemporaneo il mala assume anche valore estetico come bracciale o collana, ma la sua funzione principale rimane quella di supportare la concentrazione e il ritmo della pratica.

Questa guida spiega le principali tipologie di mala disponibili, i materiali più diffusi e alcuni esempi concreti di prodotti e offerte, in modo da aiutarti a individuare l’opzione più adatta alla tua routine. Troverai inoltre consigli per la manutenzione e suggerimenti pratici su quando indossarlo o usarlo come oggetto rituale.

Tipologie di mala e materiali più comuni

I mala si distinguono per forma, materiali e montaggio: esistono versioni classiche da 108 grani, mala da polso elasticizzati e varianti in legno o pietre preziose. Il legno è leggero e caldo al tatto, le pietre come il quarzo rosa o l’amazonite aggiungono proprietà simboliche e una bella resa estetica. Alcuni modelli integrano simboli come il dorje o il loto per richiamare tradizioni specifiche della meditazione.

Legno, design e simboli

I mala in legno sono tra i più diffusi per praticità e prezzo: ad esempio il classico mala in legno è proposto spesso con un prezzo di listino di 15,90€ e in offerta a 9,90€. Versioni più elaborate con grani ornamentali e dorje possono avere un prezzo di listino di 19,90€ e scendere a 15,90€ in promozione. Esistono anche varianti in legno di rosa a 29,90€ e modelli elasticizzati come il mala elastico in legno con dorje a 15,90€ o il mala elastico legno viola offerto a 9,90€ (prezzo originale 15,90€), ideali per chi cerca praticità senza rinunciare al look.

Pietre, simboli e braccialetti da pratica

Le pietre naturali offrono estetica e significato: il mala da polso in quarzo rosa con ciondolo Buddha è proposto a 12,90€, mentre l’akshamala da polso in quarzo rosa è stato listato a 10,90€ e attualmente in offerta a 7,90€. Altri esempi includono braccialetti in lava e quarzo rosa (12,90€) e mala in amazonite sia con filo elastico (29,90€; alcuni modelli possono risultare temporaneamente esauriti) sia da polso a 12,90€ (offerta a 9,90€). Ci sono anche combinazioni come il mala elastico quarzo rosa/ametista con loto a 29,90€ che uniscono pietre e simboli per una pratica più personale.

Come scegliere il mala giusto per la tua pratica

La scelta dipende dall’uso: se cerchi uno strumento per sedute lunghe prediligi un mala tradizionale con grani di qualità; se preferisci portarlo ogni giorno un mala da polso o elastico è più comodo. Considera anche il peso, la sensazione al tatto e la resistenza del filo. Per chi ama i significati simbolici, pietre come il quarzo rosa (collegato all’affetto) o l’amazonite (spesso associata alla comunicazione) possono aggiungere una dimensione personale alla pratica.

Taglia, praticità e estetica

Verifica la misura dei grani e la lunghezza complessiva: un mala da polso è pensato per essere indossato mentre un mala da 108 grani è destinato alle pratiche sedute. I modelli elasticizzati, come il mala elastico in agilawood (prezzo originale 15,90€, offerta 12,90€), uniscono facilità d’uso e versatilità. L’estetica non è secondaria: scegliere un mala che risuoni con il tuo stile aiuta a mantenere una routine costante.

Manutenzione, offerte e consigli d’uso

Per preservare un mala, pulisci delicatamente i grani in legno con un panno asciutto e le pietre con acqua tiepida e sapone neutro quando necessario; evita l’esposizione prolungata all’acqua per i legni e proteggi le parti metalliche. È buona pratica conservare il mala in un sacchetto morbido quando non lo usi per proteggerlo da graffi e polvere. Tra le offerte frequenti si segnalano la cavigliera in macramè (prezzo originale 19,90€, ora 15,00€) e varie proposte in saldo che consentono di scegliere qualità a prezzi contenuti.

Quando e come indossarlo

Puoi indossare il mala come gioiello quotidiano o usarlo esclusivamente durante la meditazione: non esiste una regola rigida, l’importante è che il gesto diventi parte della tua pratica. Se lo utilizzi per i mantra mantieni un ritmo costante e usa ogni grano per contare una ripetizione; se lo porti come bracciale lascia che ricordi l’intenzione del giorno. Le promozioni sui diversi modelli rendono semplice trovare un mala che risponda sia alle esigenze pratiche sia al gusto personale.

Scritto da Staff

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