MarcoYoga, insegnante e redattore: il profilo completo

MarcoYoga unisce radici tradizionali e sguardo contemporaneo: ha iniziato il suo percorso in India nel 1994 e da quell’esperienza ha tratto una base tecnica e didattica solida. La sua proposta combina pratica intensa, percorsi certificati e comunicazione specialistica pensata per chi pratica e per chi insegna.

Formazione e radici della pratica

La sua formazione si è costruita attraverso lunghe immersioni nelle pratiche tradizionali, sul campo: sequenze posturali, principi filosofici e una comprensione sistemica della disciplina sono diventati parte integrante del suo metodo. In aula Marco mette insieme insegnamenti pratici e teorici, sempre con un’attenzione applicativa: quello che si impara deve poter essere ripetuto nella quotidianità.

I corsi sono modulati per livelli crescenti: moduli teorici, lezioni pratiche e verifiche periodiche. Anche i testi e gli strumenti editoriali che produce seguono questa logica—struttura chiara, esercizi utilizzabili e obiettivi concreti—pensati sia per praticanti autonome sia per allieve in formazione.

Metodo e approccio

La pratica proposta è personalizzata: ogni lezione nasce dall’ascolto delle esigenze individuali e da un obiettivo funzionale concreto. Le sequenze rispettano l’anatomia, il ritmo respiratorio e l’esperienza della persona, integrando elementi tradizionali (pranayama, vinyasa) con protocolli moderni pensati per ridurre il rischio di infortuni.

Il percorso è strutturato in progressioni scalabili e punti di controllo che permettono di monitorare mobilità, stabilità e tolleranza allo sforzo. Esempi pratici che applica regolarmente: valutare il range articolare prima dell’allenamento, proporre varianti a carico ridotto, inserire pause respiratorie guidate e registrare i progressi settimanali.

Certificazioni e riconoscimenti

Marco è insegnante certificato CSEN e registrato presso Yoga Alliance, riferimenti che attestano il rispetto di standard didattici ed etici condivisi. Questi riconoscimenti offrono agli allievi un criterio di valutazione della qualità formativa e facilitano una scelta più consapevole tra le diverse proposte sul mercato.

Impegno nella divulgazione

Dal 2016 Marco è capo redattore di Yoga Magazine Italia. In questo ruolo unisce esperienza pratica e capacità comunicative per creare contenuti verificati: articoli, interviste e rubriche pensate sia per la didattica sia per la pratica autonoma. L’obiettivo è fornire materiali chiari, utili e direttamente applicabili.

Filosofia del viaggio e stile d’insegnamento

Per Marco la pratica è soprattutto un percorso personale: ogni lezione è un’occasione di scoperta e trasformazione. Usa immagini semplici per spiegare concetti complessi — la respirazione come bussola, il corpo come terreno su cui avanzare — e preferisce un passo alla volta, puntando al benessere duraturo e alla maggiore consapevolezza motoria.

Questa visione guida sia la progettazione dei corsi sia i contenuti editoriali: si lavora con obiettivi chiari e progressivi per facilitare l’apprendimento e orientare chi sceglie percorsi di aggiornamento professionale.

Come seguire lezioni e contenuti

Le informazioni sulle attività formative e editoriali sono disponibili tramite i canali di Yoga Magazine Italia e le reti professionali in cui Marco è registrato. L’offerta comprende lezioni pratiche, workshop tematici e materiali che fondono approfondimento teorico e indicazioni operative, rivolti tanto a chi vuole consolidare la propria pratica quanto a chi cerca una formazione professionale.

