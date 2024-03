Margot Robbie, l’attrice americana 32enne, è la più ammirata e anche invidiata di Hollywood per il suo affascinante aspetto da top model. Da supercriminale amatissima in “The Suicide Squad” sta per trasformarsi in Barbie, nel live action diretto da Greta Gerwig in uscita prossimamente. Ecco la dieta che ha seguito Margot Robbie per essere super magra e in forma.

La dieta di Margot Robbie: cosa mangia l’attrice di Barbie

Margot Robbie ha seguito per molti mesi una dieta ferrea per interpretare il ruolo di Barbie nel live-action prossimamente in uscita. Il suo aspetto così apprezzato proprio per le sue forme, restando comunque magra, è dovuto cambiare per il ruolo dell’iconica bambola Mattel. Margot Robbie ha rivelato: ”Non tocco più pane e dolci e bevo solo tè”. Ecco la dieta seguita dall’attrice.

L’attrice di “Once Upon in Hollywood” ha confessato che per mantenersi magra ha dovuto ridurre i carboidrati e eliminare i dolci dal suo menù. “A colazione di solito mangio un porridge e durante la mattinata bevo un frullato che stimola l’immunità.

A pranzo l’attrice mangia un’insalata di pollo e per cena una bistecca di tonno con patate dolci. Le patate dolci sono considerate uno dei migliori carboidrati da consumare quando si è a dieta e si vuol dimagrire ma senza subire la fame.

Margot Robbie ha anche rivelato di prestare molta attenzione all’idratazione del corpo e di essere “ossessionata” dal té. E’ diventata una fanatica della bevanda tipica inglese dopo essersi trasferita a Londra dall’Australia.

Ma come ogni essere umano, anche l’attrice amatissima ha momenti di “cedimento” in cui si sfoga e trasgredisce facendo il pieno di hamburger e cibo messicano, i suoi piatti preferiti, soprattutto quando è in America.

L’allenamento preferito da Margot Robbie

Quando si tratta di allenamenti Margot Robbie preferisce il pilates, ma questo dipende anche dai ruoli che deve interpretare. Ad esempio per il ruolo di Harley Quinn ha dovuto sottoporsi a dure sessioni di sollevamento pesi:

“Ho trovato le sessioni di boxe e gli allenamenti di combattimento per “Suicide Squad” davvero divertenti, ma ho capito subito che non ero tanto un fan del sollevamento pesi”, ha detto Margot, e ha aggiunto: “Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis con gli amici.”