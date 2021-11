I migliori antibiotici naturali per l’influenza

Per ritrovare il benessere in caso di influenza è possibile ricorrere ad alcuni utili antibiotici naturali. La natura infatti offre prodotti che vantano proprietà benefiche in grado di contrastare i sintomi influenzali in modo efficace e senza portare effetti collaterali. Scopriamo dunque quali sono i migliori rimedi naturali in caso di influenza.

Aglio per contrastare l’influenza

L’aglio è di certo uno dei migliori rimedi naturali per contrastare l’influenza in modo efficace. Questo infatti vanta proprietà incredibili contro la febbre, la tosse e il raffreddore. In particolare si tratta di uno dei più efficaci antibatterici e antimicrobici che la natura offre.

Per sfruttare a pieno le proprietà dell’aglio contro l’influenza, suggeriamo di consumarlo crudo. Una cottura prolungata infatti annulla il suo principio attivo più importante: l’allicina.

Zenzero: antibiotico naturale contro l’influenza

Un altro alimento in gardo di garantire effetti benefici in caso di influenza è lo zenzero. Questo è infatti è in grado di contrastare problemi come il mal di gola in modo del tutto naturale.

Per sfruttare i benefici dello zenzero, bollite qualche fettina per alcuni minuti e poi aggiungete anche un po’ di limone e un cucchiaino di miele. Bevete questa tisana nel corso della giornata e in particolare prima di andare a letto.

In alternativa potete anche mangiare una fettina di zenzero crudo.

Ribes nero per dire addio all’influenza

L’influenza è un problema tipico del periodo invernale e riguarda davvero molte persone. Per evitare di prendere l’influenza è quindi fondamentale essere il più in salute possibile aumentando le difese immunitarie.

Il ribes nero risulta essere ricco di vitamina C e sali minerali e di conseguenza fortifica il sistema immunitario e disinfiamma le cellule.

L’azione di questo piccolo frutto quindi è utile per espellere le tossine dall’organismo migliorando ovviamente lo stato di salute.

Per sfruttarne i benefici assumete alcune gocce di macerato di ribes.