In casa possono entrare degli insetti che, sebbene piccoli, possono essere alquanto fastidiosi e noiosi. Si tratta dei moscerini, gli insetti che possono posarsi sulla frutta. Sono di diverse specie ed è bene imparare a conoscerle in modo da trovare i rimedi adatti per evitare una possibile infestazione all’interno della casa.

Moscerini in casa

Sebbene siano insetti molto piccoli, i moscerini in casa possono essere alquanto fastidiosi e noiosi. Sono piccoli insetti che tendono ad essere presenti soprattutto durante la stagione calda. In casa svolazzano da un angolo all’altro e spesso si trovano soprattutto in bagno o anche in cucina, magari vicino alla frutta da cui sono particolarmente attratti.

Possono invadere gli ambienti di casa per vari motivi ed essere quindi invadenti negli spazi abitativi. Sono di diverse specie appartenenti alla famiglia di ditteri. Non bisogna confonderli con altri insetti quali le mosche dal momento che hanno abitudini diverse e un proprio ciclo di vita che differisce da questi insetti.

Si chiamano infatti moscerini proprio perché sono molto piccoli dal momento che le loro dimensioni non superano i 3-4 millimetri. Si distinguono poi per avere delle zampe molto lunghe e sottili, oltre a una buona capacità nel volo. Si trovano soprattutto vicino a zone di campagna o parchi da dove poi possono entrare in casa.

Alcune specie possono essere predatrici di altri insetti, i cosiddetti parassiti delle piante, mentre in altri casi possono anche arrivare a pungere provocando punture sia negli esseri umani, ma anche negli animali, in generale. Se non si riesce a intervenire in modo serio, si rischia un’invasione di questi insetti nella propria casa.

Moscerini in casa: le specie

Come già detto, pur appartenendo tutti alla stessa famiglia, sono però diverse le specie di moscerini che possono entrare in casa. Una delle specie maggiormente note è la Drosophila Melanogaster, nota anche come moscerino della frutta, appunto. Si trovano soprattutto in cucina vicino alla frutta che si tiene sul tavolo o in un angolo.

Non sono insetti pungenti, ma sicuramente questa specie può giungere a trasmettere dei patogeni soprattutto dove si accumula spazzatura, quindi vicino ai bidoni dell’immondizia dove questi insetti si trovano spesso. Un’altra specie è il moscerino dei funghi che tende a svilupparsi in luoghi umidi come terreni o giardini.

Si chiamano moscerini dei funghi proprio perché vanno a nutrirsi dei funghi, delle muffe, ecc. Solitamente si va incontro a un’invasione di questo insetto per un’innaffiatura eccessiva dei giardini e delle piante. Una specie che rischia di danneggiare le piante portandole molto probabilmente a fine ciclo.

Ci sono poi altre specie note come moscerini pungenti che vanno ad attaccare e pungere le persone, ma anche gli animali. Sono parassiti presenti in ambienti rurali come per esempio le stalle, ma possono trovarsi anche in altri luoghi quali praterie, pascoli e corsi d’acqua.

Moscerini in casa: repellente

Per sconfiggere e allontanare i moscerini che possono insediarsi in casa, sono vari i rimedi e soluzioni adeguate. La migliore, come affermano gli stessi consumatori, riguarda un dispositivo che si chiama Ecopest Home, noto per essere un repellente innovativo e all’avanguardia in questo campo che elimina ogni insetto in modo rapido.

Un repellente tecnologico che sfrutta l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per evitare che questi parassiti possano insediarsi nella casa. Con questo prodotto si crea un ambiente ospitale e accogliente privo di pericoli per gli esseri umani e animali domestici. basta collegarlo alla presa di corrente per attivarlo 24 ore su 24 7 giorni su 7.

Un dispositivo che agisce su una superficie di 250 metri quadrati proteggendo la propria casa sia all’interno che all’esterno. Infatti, aiuta ad allontanare, non soltanto i moscerini, ma anche altri insetti, come le mosche, i calabroni, le vespe, le cimici, compreso i roditori. Silenzioso, ecologico,quindi a basso impatto ambientale.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si distingue per le dimensioni molto piccole e per non essere fastidioso, quindi non va a disturbare i vicini con rumori che potrebbero essere molesti.

L’ordine di questo repellente si effettua soltanto sul sito ufficiale in quanto originale ed esclusivo. Il consumatore inserisce le generalità nel modulo che saranno poi confermate dall’operatore durante la chiamata che provvede all’ordine. Il costo di Ecopest Home è di due confezioni a 49,90€ con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere.