Pandora Sykes articolista, giornalista, influencer e co-conduttore del podcast The High Low, ha scritto diversi libri divenuti un best seller. Scopriamo la sua skincare routine e cura della pelle.

Pandora Sykes: la skincare routine della giornalista

Pandora Sykes, giornalista e beauty influencer, nata e cresciuta nelle campagne dell’Essex, una contea dell’Inghilterra orientale, ha frequentato un collegio femminile. A quei tempi, “fingevamo l’abbronzatura, ci pettinavamo e ci strappavamo i capelli e le sopracciglia”, ricorda Pandora. Erano i primi anni 2000, durante il periodo di Paris Hilton. La Sykes all’età di 22 anni si è trasferita a Londra dove ha iniziato a dedicarsi al giornalismo. Nel 2009 Pandora Sykes ha aperto un blog di moda di cui ricorda che la pagina era nera mentre le scritte in rosa acceso.

“L’ho scritto perché avevo bisogno di un posto dove continuare a scrivere ed ero anche così disperato da voler fare giornalismo. Speravo che se avessi fatto domanda per uno stage e avessi avuto questo blog, qualcuno avrebbe potuto leggerlo”, confessa Pandora. Poi è stata redattore di articoli di moda presso la rivista Sunday Times Style per circa due anni e mezzo, con una sua rubrica intitolata “Wardrobe Mistress” in cui parlava alle donne di cosa indossare. Poi ha scelto di essere freelance. Appassionata di giornalismo, scrittura e di moda, Pandora diffonde i suoi consigli di bellezza sui social tramite la sua esperienza diretta.

Della sua cura della pelle, Pandora dice che è ossessionata dall’SPF ma che nonostante i consigli, non va oltre i 30 SPF. “C’è molta indignazione morale nei confronti della protezione solare e dell’abbronzatura”, dice la giornalista. Pandora ha anche confessato di aver sofferto di acne in età adulta per cui si è rivolta a un dermatologo che le ha detto di avere molti danni solari. Ma a lei piace abbronzarsi e non rinuncia all’esposizione al sole, perché secondo Pandora, l’abbronzatura la rende più bella. In cosa consiste la sua skincare routine?

Lo stesso dermatologo le ha consigliato di usare i marchi farmaceutici francesi. “Mi lavo con Avène Gentle Cleanser: la mia pelle migliora notevolmente quando uso Avène e La Roche-Posay”, dice Pandora. Ecco i prodotti usati: al mattino, dopo essermi lavata il viso, usa la The Ordinary Caffeine Solution 5% sotto gli occhi per sgonfiare le occhiaie.

La sua skincare continua con crema all’acido ialuronico come The Ordinary Hyaluronic Acid 2% e sopra La Roche Posay Toleriane. Nei giorni in cui Pandora ha la pelle particolarmente secca, utilizza la Elizabeth Arden Eight Hour Cream. Una pecca della sua cura della pelle? Non indossa la protezione solare tutti i giorni. Non indossa nemmeno il fondotinta perché non le piace l’effetto lucido sul viso.

Pandora Sykes, blogger, scrittrice ed ex giornalista di moda, è anche attiva sui social dove condivide i suoi segreti di bellezza e cura della pelle, oltre che di stile. Come anticipato, la giornalista beauty, oggi freelance e collaboratrice di diverse testate, segue una skincare semplice ma mirata con pochi prodotti ma ben selezionati dopo aver sofferto di acne ed essersi affidata a un dermatologo. I passaggi della sua routine quotidiana di bellezza sono sempre gli stessi ma la sera cambiano i prodotti.

Ecco la skincare serale di Pandora Sykes. Deterge il viso e si strucca con lo stesso detergente del mattino, Avène. “Mi piace anche l’acqua micellare Bioderma: la uso per il trucco degli occhi”. Per la notte poi utilizza The Ordinary Advanced Retinoid 2% insieme a La Roche Posay Toleriane Ultra. Da quando ha compiuto 30 anni ha iniziato a scegliere prodotti antietà, come il retinolo, per prevenire le rughe. Inoltre, la giornalista ricorda quanto sia ossessionata dall’abbronzatura e quindi usa una crema colorata ogni cinque giorni. “Uniforma e sostituisce il fondotinta”, dice. Infine altri prodotti consigliati dalla blogger sono la maschera viso Avène Tolérance e la Bioré Pore Strips.