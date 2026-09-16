Il centro storico di Torino ha vissuto una vera e propria rivoluzione urbanistica: dopo un anno e mezzo di lavori, finanziati con 12 milioni di euro provenienti dall’Unione Europea, Via Roma è stata riconvertita in una lunga strada pedonale. L’intervento, realizzato con pietre locali – sienite della Balma e diorite grigia estratte dalle cave piemontesi – ha eliminato le barriere architettoniche, ampliato i marciapiedi e inserito panchine e fioriere che delineano il nuovo percorso.

Alle 18.30 di ieri, l’amministrazione comunale ha tenuto la cerimonia di inaugurazione, aprendo ufficialmente la via agli utenti e raccogliendo le impressioni dei cittadini. Quando è stato chiesto di valutare il cambiamento su una scala da 1 a 10, i partecipanti hanno espresso giudizi molto positivi: un intervistato ha assegnato “dieci, è molto bella”, un altro ha sottolineato il gradimento del “viale” e ha indicato un punteggio di 8,5, citando i passaggi di auto dalle traverse come unico elemento da migliorare. Un altro resident, più anziano, ha apprezzato la pendenza zero, dichiarando: “È più comoda perché sono anche vecchio; gli scalini ora non ci sono più”.

Reazioni di commercianti ed esercenti lungo il nuovo percorso

Gli esercizi commerciali lungo Via Roma hanno accolto il cambiamento con entusiasmo. Uno dei negozianti ha affermato: “Siamo contentissimi perché il nostro centro storico e Via Roma è bello da vedere e bello da vivere”. Un altro ha aggiunto che la pedonalizzazione rappresenta “un invito all’incontro, all’umanità”, mentre un terzo proprietario ha riconosciuto la necessità di abituarsi ai nuovi percorsi ma ha definito l’intervento “una bellissima cosa per Torino”. Le opinioni raccolte testimoniano come la trasformazione stia già favorendo una maggiore vitalità commerciale e una migliore fruibilità dell’area per i pedoni.

Dettagli tecnici e scenari di utilizzo

Il progetto ha previsto la chiusura del traffico veicolare a partire dalle 15:00 del giorno di apertura, lasciando libero l’asse stradale per i pedoni fino a notte fonda. Il nuovo layout prevede una superficie lastricata di circa 2,3 km, con una larghezza media di 10 metri, e dispone di punti di sosta ombreggiati e di un’illuminazione a LED a basso consumo. Inoltre, sono state installate segnalazioni per il rispetto delle norme di accessibilità rendendo la via fruibile anche da persone con mobilità ridotta o utenti con passeggini.

Giornata mondiale senza auto e Settimana Europea della Mobilità a Torino

Il 20 settembre 2026, Via Roma sarà al centro della Giornata mondiale senza auto parte integrante della Settimana Europea della Mobilità (dal 16 al 22 settembre). L’intera via, dal piazzale Giulio Cesare a Via Cavour, verrà chiusa al traffico privato dalle 9:00 alle 13:00, consentendo a cittadini, ciclisti e associazioni di animare lo spazio con attività culturali, percorsi in bicicletta e momenti di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile. Più di 40 gruppi locali hanno presentato la proposta al Comune, che ha accettato di dedicare le prime quattro ore della giornata al restauro pedonale, mentre il pomeriggio sarà riservato all’asse di Via Libertà, già pedonalizzato la domenica.

Le iniziative sono cofinanziate da fondi europei e supportate da società di sharing mobility, che offriranno tariffe agevolate per l’intera giornata. Insieme alle associazioni della Consulta della Bicicletta e della Pace, le autorità hanno voluto sottolineare come l’evento rappresenti un’opportunità per i torinesi di “riappropriarsi dello spazio pubblico” e di sperimentare alternative al trasporto privato, promuovendo così una maggiore qualità dell’aria e un senso di cittadinanza attiva.

Il contesto più ampio della Settimana Europea della Mobilità vede partecipare 99 città italiane, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dall’auto privata attraverso soluzioni integrate: potenziamento del trasporto pubblico, reti ciclabili continue e zone a velocità ridotta. Torino, con la pedonalizzazione di Via Roma, si inserisce in questo percorso, dimostrando come le amministrazioni possano tradurre in realtà concreta gli impegni europei per una città più vivibile, più green e più inclusiva.