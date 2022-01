Lenticchie: quali sono i benefici e quali le controindicazioni

Le lenticchie sono uno dei legumi più conosciuti ed apprezzati in cucina. Questo ingrediente vanta delle importanti proprietà nutrizionali che lo rendono davvero ricco di benefici per la salute. Chiramente è bene conoscere le controindicazioni delle lenticchie prima di consumarle in quanto solo in questo modo si possono evitare problemi.

Proprietà nutrizionali delle lenticchie

Per quanto riguarda le proprietà nutrizionali, ogni 100 grammi contengono irca 116 kcal. Il livello calorico di questo prodotto è in linea con quello degli altri legumi e per questo risulta un buon ingrediente da usare in cucina anche per chi è a dieta.

Le lenticchie non contengono grassi e nemmeno colesterolo, inoltre sono povere di sodio. Contengono circa il 20% di carboidrati, di cui il 2% è composto da fibre.

Le proteine formano invece il il 9% del peso complessivo.

Questi legumi sono anche ricchi di vitamine e di sali minerali. In particolare rappresentano una grande fonte di ferro: un etto di lenticchie offre quasi il 40% della dose giornaliera raccomandata dagli esperti.

Benefici delle lenticchie

Le lenticchie sono dei legumi davvero molto ricchi di ferro e di conseguenza risultano ideali per chi soffre di anemia.

Questi legumi sono anche ottimi per mantenere regolare il transito intestinale in quanto contengono grandi quantità di fibre e acqua.

La grande percentuale di vitamina PP contenuta nellle lenticchie ha una azione andidepressiva e antipsicotica.

Infine, questi legumi contrastano il colesterolo e aiutano a curare i disturbi del sistema nervoso.

Controindicazioni delle lenticchie

Le lenticchie, come molti altri legumi, devono essere consumate con moderazione perchè possono causare delle reazioni a livello intestinale quali ad esempio meteorismo, aerofagia, dissenteria, difficoltà di digestione. Le persone che sono soggetta a problemi di questo genere dovrebbero optare per le lenticchie decorticate in quanto queste causano molti meno danni all’intestino.

Anche chi soffre di problemi all’apparato urinario e chi ha problemi di gotta o ulcera dovrebbe consumare lenticchie con moderazione.