Olio di cannella fai da te: come realizzarlo direttamente a casa tua

L’olio essenziale di cannella si estrae con distillazione in corrente di vapore dalla pianta della cannella. Ma come realizzarlo fai da te direttamente a casa tua? Ecco il procedimento.

La cannella è una spezia usata dai tempi antichi come ingrediente essiccato per decotti e tisane: la cannella viene venduta in bastoncini cilindrici chiamati cannoli ma si trova anche sotto forma di olio essenziale o tintura madre da usare in gocce. Si distingue per un caldo profumo secco e dolce, è una spezia dalle proprietà afrodisiache che viene per lo più utilizzata in cucina ma è nota anche per le proprietà terapeutiche come rimedio naturale contro raffreddore e dolori mestruali.

La cannella è un ingrediente antichissimo; nella medicina cinese la cannella già nel 2700 Ac veniva utilizzata per la sua azione stimolante, digestiva, e antisettica oltre che per migliorare l’aspetto della pelle e rendere il viso più giovane. Nell’Ayurveda era impiegata come rimedio contro l’impotenza e per le sue virtù riscaldanti e digestive legate all’elemento fuoco.

Nel 2000 Ac gli Egizi la adoperavano insieme ad altri oli essenziali, nel processo di mummificazione. I Romani la consideravano sacra e la usavano come incenso mentre i greci la usavano nei loro vini e nei loro piatti.

L’olio essenziale che contiene la pianta e che fa da principio attivo è costituito per lo più da aldeide cinnaminica che contiene tannino (che è antiossidante) e cumarina, una sostanza che deve essere usata con estrema moderazione perché tossica per reni e fegato. Ma come realizzarlo fai da te direttamente a casa tua? Ecco gli ingredienti:

12 stecche di cannella;

200 ml di olio extra vergine di oliva o altro olio vegetale che non solidifichi facilmente come l’olio di cocco;

1 contenitore di vetro con tappo ermetico.

Preparazione. Mettete le stecche in un contenitore di vetro e versate l’olio, assicurandovi di coprire completamente la cannella. Chiudete ermeticamente il contenitore e tenete in un luogo asciutto per 3 settimane. Ricordate di agitare il contenitore ogni giorno affinché l’olio s’impregni bene della spezia. Filtrate l’olio e versatelo in un recipiente scuro. Conservatelo in luogo fresco.

A cosa serve questo olio di cannella fai da te? L’olio essenziale di cannella può essere utilizzato:

Nel bruciatore di essenze e negli umidificatori: ne basta qualche goccia.

per fare dei suffumigi: ne bastano 8 gocce in una bacinella di acqua bollente

per massaggi: mettere 20 gocce di olio essenziale di cannella in 200 ml di olio di mandorle dolci e utilizzare per massaggi. Ad esempio si può massaggiare il ventre in caso di digestione lenta, in presenza di gas intestinali e diarrea

per aromatizzare pietanze e dolci.

L’olio essenziale di cannella è uno degli oli più apprezzati da sempre nel mondo dell’aromaterapia. È un olio molto particolare per il suo aroma ma anche per offrire proprietà che favoriscono il benessere fisico e mentale. È utilizzato per favorire la circolazione del sangue, trattare alcune malattie respiratorie, stimolare la funzione cerebrale e migliorare l’aspetto della pelle.

Dopo aver visto come preparare l’olio di cannella a casa tua fai da te, ecco alcuni dei benefici. Previene i malanni di stagione: questo olio è un modo semplice per prevenire e alleviare i sintomi influenzali e il raffreddore.

Contro la stanchezza: i massaggi a base di questo olio sono utili per alleviare i sintomi della stanchezza sia fisica che mentale. Si consiglia di diluire 20 gocce di olio essenziale in un olio da massaggi. I composti della cannella attiveranno la circolazione sanguigna, favorendo l’ossigenazione del cervello con immediata sensazione di benessere.

Per le labbra: grazie alle proprietà rivitalizzanti e eccitanti di questa spezia, l’olio riattiva la circolazione sanguigna rendendo le labbra più carnose in modo naturale.