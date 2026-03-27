Ora legale: come ridurre l’impatto sul sonno e sulla salute

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 entrerà in vigore l’ora legale, con la conseguente perdita di un’ora di sonno. Questo cambiamento apparentemente minimo può però tradursi in notti agitate, risvegli precoci e sensazione di affaticamento: si tratta di un fenomeno spesso definito come jet-lag sociale, cioè uno sfasamento temporaneo tra l’orologio esterno e quello interno. Comprendere i meccanismi coinvolti e sapere quali comportamenti adottare nei giorni precedenti e successivi può ridurre l’impatto sulla qualità della vita.

Il nostro organismo è guidato da un orologio biologico molto preciso che coordina il ciclo sonno-veglia grazie in gran parte alla luce naturale e a un equilibrio ormonale tra melatonina e cortisolo. Quando avviene lo spostamento in avanti delle lancette, la produzione di questi segnali può risultare temporaneamente disallineata rispetto agli orari sociali, con conseguenti difficoltà ad addormentarsi, sonno frammentato e calo della concentrazione durante il giorno.

Chi è più vulnerabile e quali rischi emergono

Non tutti risentono allo stesso modo del passaggio all’ora legale. A essere più esposti sono chi soffre già di insonnia, chi ha orari irregolari o condizioni metaboliche che rendono il ritmo circadiano più fragile, come l’insulino-resistenza o le fluttuazioni ormonali tipiche della perimenopausa. Anche bambini e anziani richiedono attenzione perché i loro schemi di sonno sono più sensibili alle variazioni. Epidemiologia e studi osservazionali segnalano inoltre un aumento misurabile di eventi avversi nei giorni successivi: un incremento stimato del 3-4% degli infarti miocardici e del 5-6% degli infortuni sul lavoro, oltre a un maggior numero di incidenti stradali legati alla sonnolenza.

I fattori biologici alla base

Il meccanismo centrale è l’alterazione del ciclo circadiano: la circadianità è il sistema che sincronizza le funzioni fisiologiche con il ritmo luce-buio. Dopo lo spostamento d’orario, la melatonina può essere rilasciata più tardi e il cortisolo può salire in orari non ideali, aumentando il livello di attivazione del sistema nervoso simpatico. Questa attivazione favorisce sensazioni di stanchezza diurna, irritabilità e, in soggetti già a rischio cardiovascolare, può contribuire a esiti concreti come le aritmie o l’incremento degli eventi ischemici.

Piccoli accorgimenti serali per migliorare il riposo

Le ore che precedono il sonno sono decisive per aiutare il cervello a «capire» quando iniziare la fase di recupero. Ridurre progressivamente l’illuminazione domestica e preferire luci calde aiuta la produzione di melatonina. Limitare l’uso di smartphone, tablet e computer, o applicare filtri per la luce blu, è fondamentale perché la luce emessa da schermi ritarda il segnale di sonno. Cenare con pasti leggeri e almeno due-tre ore prima di coricarsi evita di sovraccaricare la digestione; allo stesso modo, non anticipare eccessivamente l’orario del letto: andare a dormire troppo presto quando il corpo non è pronto rischia di aumentare l’insonnia.

Comportamenti da evitare

Per non peggiorare il ritmo circadiano è bene evitare lunghi pisolini nel tardo pomeriggio e il consumo di caffeina nelle ore successive al primo pomeriggio. Cercare di «recuperare» l’ora persa con sonnellini estesi o restando a letto senza riuscire a dormire spesso alimenta ansia e frustrazione. Se necessario, un supporto temporaneo con bassi dosaggi di melatonina la sera può aiutare la sincronizzazione, ma va usato con cautela e per periodi limitati, preferibilmente sotto indicazione medica.

Strategie diurne per un rientro più veloce

Il mattino e le ore diurne sono utili per «resettare» l’orologio interno: esporsi il prima possibile alla luce naturale e fare una breve passeggiata all’aperto favorisce la sincronizzazione. Mantenere orari regolari per sonno e pasti e distribuire l’attività fisica nella prima parte della giornata aiuta a bilanciare l’attivazione e il recupero notturno. L’esercizio fisico intenso va invece evitato troppo tardi la sera perché può elevare il livello di vigilanza proprio quando si dovrebbe diminuire.

Quando consultare un medico

Se dopo due settimane i disturbi persistono o peggiorano, è opportuno rivolgersi a un professionista per valutare eventuali cause sottostanti o terapie mirate. Persone con patologie cardiometaboliche, disturbi del ritmo sonno-veglia preesistenti o chi svolge lavori a rischio dovrebbero pianificare misure preventive e, se necessario, un monitoraggio specifico. In generale, il passaggio all’ora legale è temporaneo: con semplici aggiustamenti su luce, pasti e movimento la maggior parte delle persone si riallinea entro 3-5 giorni, mentre i soggetti più sensibili possono impiegare fino a una o due settimane.

In conclusione, affrontare il cambio dell’ora con consapevolezza significa agire su pochi elementi chiave: controllare la luce, gestire i riti serali, mantenere regolarità nei pasti e privilegiare l’attività fisica nelle ore giuste. Così facendo si riduce il disagio e si minimizza il rischio di effetti collaterali sulla salute fisica e mentale.